Cultura O nouă premieră la „Bacovia”: Uciderea lui Gonzago de Gheorghe Baltatescu -

La Teatrul Municipal „Bacovia" sunt în faza finală pregătirile pentru prima premieră a anului 2018. Dumitru Lazăr Fulga a pus în scenă piesa "Uciderea lui Gonzago", o adaptare după Nedealko Iordanov, dramaturg bulgar, în traducerea Elvirei Rîmbu. „Uciderea lui Gonzago" este titlul piesei pe care prinţul Hamlet le-o solicita actorilor sosiţi la Elsinore, scopul său fiind de a demasca fapta mârşavă săvârşită de unchiul şi de mama sa. Piesa este o bună ilustrare a conceptului de „teatru în teatru", cu o distribuţie de zile mari, firul naraţiunii se constituie într-un pretext de a prezenta condiţia artistului. Spectatorii pot asista în zilele de 7 şi 8 februarie la repetiţii, în fiecare zi de la ora 18.00, joi urmând să aibă loc şi o conferinţă de presă, la care poate participa şi publicul. Avanpremiera are loc vineri, 9 februarie, de la ora 18.00, iar premiera duminică, 11 februarie, de la aceeaşi oră. Distribuţia: Ştefan Hagimă (actor băcăuan, care revine pe scena "municipalului") – Polonius, Ion Goranda – Charles, Firuţa Apetrei – Elisabeth, Denise Ababei – Amalia&Regina, Valentin Branişte – Horaţio, Tudor Hurmuz (actor care este la debut) – Benvolio, Bogdan Buzdugan – Henric, Dumitru Rusu – sufleur, Ştefan Alexiu – Călău&Rege, Bogdan Matei – Hamlet, Daniela Vrânceanu – voce Regină. Să mai precizăm, costumele aparţin artistei Cristina Ciobanu, ambianţa sonoră – Mirel Vrânceanu, video – Ovidiu Ungureanu.