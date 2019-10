O băcăuancă a câștigat titlul de Miss „The Best Models of Europe”

S-a născut în Bacău, a învățat la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” și a absolvit Liceul Industrial „Letea”. Provine dintr-o familie simplă, cu trei frați. Din păcate, părinții s-au stins din viață din motive de sănătate.

Așa începe povestea Simonei Mihaela Pașalău, o băcăuancă ce s-a remarcat de curând la un concurs de frumusețe din Barcelona unde a fost încununată cu titlul de „The Best Model International of Europe” la categoria „Lady”. Acum, Simona are 34 de ani și trăiește în Italia.

Pentru a o cunoaște mai bine am rugat-o să ne povestească mai multe despre ea și activitatea ei. „M-am căsătorit la 18 ani pentru ca la 25 să divorțez. În urma mariajului, am un fiu care are acum 12 ani”, își derulează viața ca de film Simona Pașalău.

În Bacău a lucrat în mai multe domenii, bucătar, ospătar și barman, ultimul job fiind la o firmă de închirieri auto în Aeroportul „George Enescu” Bacău. „Sunt plecată de șase ani în Italia. Am lucrat ca barman iar pe lângă acest serviciu mi-am urmat și visul pe care îl aveam de la 18 ani, să devin model”, a povestit Simona. Când a ajuns în Italia nu prea știa cum să procedeze, dar cu ajutorul unei prietene, și ea băcăuancă, a reușit să se înscrie la un concurs de frumusețe.

De atunci a participat la mai multe astfel de evenimente și, astfel, și-a trecut în cont rezultate importante, toate culminând cu titlul cucerit luna trecută la Barcelona. „Am defilat pe podiumuri cunoscute în diverse evenimente de modă și pentru diferiți stiliști. În urma ultimului trofeu cucerit, programul meu a devenit mult mai încărcat cu evenimente speciale în Italia, dar și în alte țări. Sunt fericită și mândră că am putut reprezenta țara mea, România. Îmi amintesc cu emoție de fiecare dată când urmam eu și mă prezentau numele, prenumele și țara România și mi se umplea inima de bucurie”, a mai spus frumoasa băcăuancă.

Simona Pașalău a câștigat locul IV la „The Best Models of Europe”-categoria „models” la Barcelona în 2014, un an mai târziu urcând pe podium, pe locul III. În 2016 a câștigat concursul „Una Ragazza Per Il Cinema” de la Parma iar după un an a câștigat „The Best Models of Europe”- categoria „Lady Nationale” de la Milano. Anul trecut s-a impus la „Miss Stella di Europa” de la Roma, iar la Barcelona, la „The Best Models of Europe”-categoria „Lady International” s-a clasat pe V. Toată munca i-a fost încununată la ediția din acest an, de luna trecută, când a fost încoronată pe locul I cu titlul de Miss „The Best Models of Europe”- categoria „Lady International”.

„În Bacău, orașul meu natal, pe care îl iubesc și care îmi lipsește, m-am întors în fiecare an și mă voi întoarce mereu pentru că o parte din mine este acolo. În viitor mă văd acasă în Bacău pentru că acolo am frații și prietenii mei de o viață. Plănuiesc să mă întorc definitiv într-o bună zi. Sunt româncă, sunt băcăuancă și asta nu se va schimba niciodată”, a mai spus Simona Pașalău.