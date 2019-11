Noi proiecte Erasmus + la Colegiul Național de Arta George Apostu Bacău

Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău este, începând din această toamnă și până în august 2021, instituție parteneră în alte două Proiecte Erasmus+ The Voice of Erasmus și Artworks from European Festivities and Traditions, ocazii cu care elevii și profesorii școlii noastre primesc posibilitatea de a experimenta noi forme ale educației ce țin de artă, obiceiuri și tradiții românești și străine.

Având în vedere specificul unității noastre de învățământ, finalitățile celor două proiecte au în vedere promovarea valorilor culturale autohtone peste hotare pe baza unor interesante și fructuoase schimburi de experiență și de informații ocazionate de mobilitățile în țările partenere, dintre care amintim: Spania, Turcia, Grecia, Italia, Slovacia și Polonia.

Menționăm că liceul nostru mai este implicat în prezent în alte două proiecte de tip Erasmus +: Model Teachers of the Future și G.O.L.D. H.E.A.R.T.S., în cadrul cărora activitățile cultural-artistice sunt în plină desfășurare.

Cele două proiecte abia inițiate sunt, desigur, o nouă și binevenită ocazie de lansare a elevilor talentați în muzică, balet și arte plastice care se arată din ce în ce mai dornici de a-și demonstra abilitățile creatoare și dăruirea pentru și prin artă.