Ministrul Finanţelor asigură că sunt bani pentru pensii

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a asigurat că recalcularea pensiilor este ferm inclusă în bugetul pentru anul 2024 și că nu există nicio perspectivă de neplata a acestor recalculări. Într-o declarație la Digi 24, Boloș a explicat că Guvernul a bugetat aceste sume și este pregătit să-și onoreze angajamentele față de cei peste 4,6 milioane de pensionari.

“Vă dați seama că am făcut bugetul pentru anul 2024 cu recalcularea de pensii inclusă în buget. Deci, noi, practic, avem această bugetare și mă bucur că am reușit să închidem bugetul – chiar dacă am fost criticați că avem acea supraestimare de venituri, adică ne-am pus speranța în aceste venituri din digitalizare – și în septembrie Guvernul este în situația onorabilă de a-și achita angajamentele față de cele peste 4,6 milioane de pensionari. Banii sunt bugetați. Nu există perspectiva să nu se plătească aceste recalculări. Banii sunt bugetați, sunt cuprinși în buget”, a declarat Boloș.

În luna decembrie, când proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2024 a fost aprobat în plenul Parlamentului, ministrul Finanțelor a anunțat majorarea valorii punctului de pensie cu 13,8%, începând cu 1 ianuarie 2024, de la 1.785 lei la 2.032 lei. De asemenea, el a confirmat că recalcularea pensiilor este prevăzută în același proiect de lege, conform angajamentului asumat de Parlamentul României în conformitate cu noua Lege a pensiilor 360/2023, care stabilește valoarea punctului de referință la 81 lei.