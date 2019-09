Încurcate mai sunt căile Domnului, ar zice unii. Or fi ele cum sunt, cert e că sunt mai simple decât ne putem închipui. E ca atunci când cineva mi-a cerut numărul de telefon și tot voia să îl noteze în ciuda faptului că îi tot repetam că o să-l țină minte. ”Oricât de simplu ar fi nu am cum să țin minte” zice omul și dă să noteze. Și îi dictez:123321. ”Așa de simplu?”, se minunează omul. ”Atât de simplu”, îi spun. La fel de simplu începe și povestea noastră de astăzi, poveste pe care a trăit-o simplu și frumos artista Maria Șalaru.

”Căutam odată pe internet un articol scris de mine pe care nu-l mai găseam. Și am dat căutare Maria Șalaru. Atunci mi-a apărut altcineva, o doamnă, mare iubitoare de poezie, poetă din Chișinău”, a început povestea Maria Șalaru din Bacău, continuând cu prezentarea tizei de la Chișinău. Astfel am aflat că, poeta de peste Prut a descoperit la o biserică niște versuri nesemnate despre copii. Apoi a căutat prin biblioteci până a găsit autorul versurilor. Este vorba de poetul român Vasile Militaru, Maria Șalaru din Chișinău publicându-i biografia.

”Tiza mea a cercetat opera lui Vasile Militaru și a găsit ”Divina zidire”, sinteza Bibliei scrisă în versuri, reeditată și multiplicată de Militaru. Acest poet creștin, din cauza scrierilor sale a fost arestat și a făcut pușcărie, acolo unde a scris mai multe lucrări”, a precizat Maria Șalaru din Bacău. Nu se știe cum, dar cele două Marii au fost aduse împreună de spiritul lui Vasile Militaru, asta pentru că Maria de la Chișinău este organizatoarea Festivalului Internațional ”Vasile Militaru”, ajuns anul acesta la a VIII-a ediție, iar Maria de la Bacău îi cântă versurile, cea mai relevantă fiind ”Balada cerbului”. ”Eu cântam încă din adolescență romanța ”A venit aseară mama” fără să știu că erau versurile lui Vasile Militaru. Tot ceea ce s-a întâmplat nu cred că e o simplă coincidență. Așa că am fost invitată la Chișinău, acolo unde, în perioada 18-21 septembrie a avut loc Festivalul Vasile Militaru-133 de ani de la naștere”, a mai povestit artista băcăuană care la Chișinău a fost oaspete acasă la…Maria Șalaru. La festival au mai fost prezenți și alți oameni de seamă, cum ar fi academicienii Mihai Cimpoi și Nicolae Dabija, foarte cunoscuți critici de poezie. Tot din România au fost prezenți Gheorghe Cărbunescu, interpret de muzică populară, însoțit de un grup de vârstnici, iubitori de poezie. Maria noastră a fost invitată în festival și a cântat ”Balada cerbului”. ”Eu, împreună cu Gheorghe Cărbunescu, am fost în deschidere. Am intrat cântând ”A venit aseară mama”. Chiar dacă nu am pregătit înainte duetul, a ieșit extraordinar de bine. A fost un impresionant număr de copii, de tineri, care au pus în scenă o scurtă dramatizare cu ”Balada cerbului”, pe care eu am cântat-o”, a mai povestit Maria Șalaru care a precizat că întreg evenimentul a avut loc la Biblioteca Națională din Chișinău. Apoi, artista noastră a fost invitată în studiourile TeleMoldova într-o emsiune, unde a uimit publicul moldovean cu interpretările sale. Maria Șalaru din Bacău își propune să participe și la ediția de anul viitor, și va încerca să pună pe muzică și alte versuri ale poetului Vasile Militaru.

Pânâ atunci, Maria Șalaru s-a și pus pe treabă, declarând pentru cititorii noștri: ”Când am auzit poezia ”Imn” a lui Vasile Militaru am și creat linia melodică. S-a potrivit numai bine pentru că pe 20 octombrie, la Ateneu, va avea loc ediția jubiliară a Festivalului Armonii în Timp, pentru că Școala Populară de Arte și Meserii Bacău împlinește 55 de ani și vom avea și un imn.”

Și pentru că Maria Șalaru din Bacău nu poate sta departe de scenă, în acest weekend va merge la Buzău acolo unde se va desfășura ediția 2019 a Festivalului ”Dor de cântec româmesc”. Artista va fi însoțită de mai mulți copii pe care îi pregătește, între aceștia numărându-se doi elevi de la Deleni, doi elevi de la Școala Populare de Arte și Meserii din Bacău, doi soliști și grupul ”Spic de grâu” din Orbeni. Toți elevii Mariei Șalaru vor fi prezenți în secțiunea de concurs a acestui festival.

”Copiii din ziua de astăzi sunt foarte dornici să se afirme, și sunt determinați de către mine să atingă un nivel cât mai înalt și să participe în concursuri. Este vorba de foarte multă muncă pentru că altfel nu se poate. Spunea George Enescu: 1 la sută e talent și inspirație, restul, 99 la sută este muncă și transpirație”, a declarat Maria Șalaru înaintea plecării la festivalul de la Buzău.