La volan sub influenţa alcoolului

La data de 11 octombrie a.c., poliţiştii din Târgu Ocna au depistat în flagrant un bărbat, de 57 de ani, din comuna Târgu- Trotuş, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, o patrulă de poliţie rutieră din cadrul Biroului Rutier Bacău, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, au depistat în flagrant un bărbat, de 49 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

