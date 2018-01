Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău a desfăşurat activităţi preventiv-educative în cadrul programului educativ “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” Astăzi, 16 ianuarie a.c, demersul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău de a sprijini programul educaţional în cadrul proiectului „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” a debutat în municipiul Bacău la Colegiul “Mihai Eminescu”, unde jandarmii din cadrul Detașamentului I Mobil și Serviciului Ordine și Siguranță Publică au prezentat diverse subiecte privind nerespectarea legilor ce sancţionează faptele de încălcare a unor norme de convieţuire socială, aspecte pentru prevenirea delincvenţei juvenile, a violenţei domestice, absenteismului şcolar precum şi a prevenirii consumului de droguri şi alcool. Apoi au prezentat un material video despre exercițiile demonstrative specifice jandarmilor și au oferit detalii despre Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău. Activitatea a avut o altă modalitate de abordare, mult mai apreciată de elevi, iniţiindu-se discuţii într-o manieră deschisă pe subiectele de interes prezentate, în scopul familiarizării tinerilor cu rolul şi atribuţiile jandarmeriei băcăuane, cu misiunile din domeniul asigurării ordinii şi siguranţei publice, dând astfel acestei întâlniri un caracter interactiv şi mai puţin formal. Pe parcursul întâlnirii, au fost prezentate sfaturi preventive pentru promovarea unui comportament civic bazat pe respect reciproc, prevenirea şi combaterea violenţei, dar şi aspecte legate de cunoaşterea legislaţiei în domeniul respectării ordinii şi liniştii publice. În plus, elevilor le-au fost aduse la cunoştinţă principalele genuri de fapte cu caracter infracţional sau contravenţional comise în incinta şi în zona adiacentă unităţilor şcolare, cauzele care favorizează producerea acestora, dar şi care sunt pedepsele prevăzute de lege în cazul săvârşirii acestor fapte. Pe lângă aceste aspecte, tinerilor le-a fost prezentată oferta educaţională a instituţiei şi posibilitatea acestora de a urma o carieră militară.De asemenea au fost distribuite pliante şi le-au fost prezentate instituţiile de învăţământ militar pe care le pot urma, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească. 58 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.