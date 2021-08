Băcăuanii care sunt în pană de inspirație și n-au nicio idee unde ar putea să evadeze în acest weekend sunt invitați să tragă o fugă la „Grădina de mure”, din apropierea Bacăului. Aici, după „Schimbarea la față”, sărbătoarea creștinilor, încep să se coacă delicioasele fructe de pădure, iar cei pofticioși, și nu doar ei, pot veni, weekend de weekend, pentru a se recrea și a-și încânta papilele gustative, cât e ziua de lungă.

Model nemțesc, de la un capăt la altul

Plantația de fructe de pădure aparține unui tânăr băcăuan, Cristian Totolea, de profesie inginer agronom, în prezent, angajat al unei cunoscute firme de input-uri în agricultură. Un timp, a lucrat în zonă, unde era șef de fermă a unei companii din Bacău care deține vreo 8.000 de hectare de pământ agricol. Într-o zi, a găsit oportunitatea achiziționării unui teren în Berești Bistrița. Un timp, s-a gândit mult la ce afacere să înființeze în zonă. Așa că, în urmă cu 7 ani, tânărul Cristian a decis să facă ceva util cu banii de care dispunea și, ajutat de părinți, a înființat plantația de mure. „Idea mi-a venit de afară. Am copiat totul din Germania. Adică, ce se vede aici este identic cu ce e pe-acolo. Doar că ei nu au garduri. În rest, de la ei am preluat inclusiv acest concept care am văzut că se dezvoltă din ce în ce mai mult: vii, deguști cât poți de mult, totul fiind din partea casei, iar la plecare, poți să iei, la un preț de bun simț, și ceea ce ai cules”, spune tânărul Cristian. Soiurile de mur sunt aduse tot de la „teutoni”, unde are un prieten român. Acesta l-a ajutat cu butașii, know-how-ul, și restul ce ține de cultura murului. „Inclusiv foișorul din mijlocul culturii este ca la nemți. La ei, toate culturile, de orice fel, au așa ceva. De acolo, poți avea o priveliște a tot ce este aici și în jur, se pot face observații de păsări, animale, se fac fotografii, selfie-uri, orice”, spune tânărul inginer.

De la anul, și zmeura intră în oferta Grădinii

Pentru a diversifica oferta, dar și pentru a crește atractivitatea, Cristian a decis să înjumătățească suprafața cultivată cu muri și să pună, pe cealaltă jumătate de teren, butași de zmeură. Fiind o plantație tânără, în această vară, a cules doar cât să-și facă pofta de o dulceață și altceva, zmeurii urmând să intre „puternic” pe rod peste un an – doi. Despre „Grădina de mure”, oamenii află mai mult de pe platformele de socializare, mulți venind din Bacău și împrejurimi, dar și din județul vecin, Neamț.

„Suntem cumva cam la jumătatea distanței dintre Bacău și județul Neamț. Acum e și perioada concediilor și…Dar, în restul anilor, aveam cam 10-20 de familii, în zilele de weekend, când organizam degustarea. De obicei, vin familii cu copii, ca să-i scoată la aer pe micuți, să se bucure de mure și de libertate. Iar faptul că este tot la l îngrădit le conferă un pus de siguranță părinților”, aflăm de la gazda noastră. Mugurel, un băcăuan îndrăgostit de sport și de natură, a venit cu soția și cele două fetițe. O face cam în fiecare an, pentru mișcare în aer liber și, mai ales, de dragul celor două micuțe blonde. „În primul rând, se bucură fetițele, pentru că sunt în natură și culeg ele, singure, fructele. Cea mică se mai plânge că a nimerit o mură acră, dar înelege că … e de bine, sunt vitamine”, spune tăticul de fete. Am găsit-o, la „Grădina de mure”, și pe Cristina, din Bacău, o tânără mămică, venită împreună cu copiii și bunicii micuților. Nici ei nu sunt la prima experiență de acest fel. „Este al doilea an de când ajungem pe-aici. Am revenit pentru că fructele sunt extraordinar de gustoase, au un preț mult sub cel al pieței, și, mai mult decât atât, ne face plăcere să le culegem noi, proaspete. Iar copiii, se vede, sunt superîncântați, nici nu pot respira la cât mănâncă”, spune tânăra mămică.

Producții cât să sature pe toată lumea

Cristian Totolea se așteaptă la o producție de 2.000 – 3.000 de kilograme, cantitate arhisuficientă pentru a îndestula un orășel întreg. Problema este, cum altfel?, desfacerea. Circa 15 la sută din cantitatea de fructe reușește să le valorifice invitând familiile să culeagă și să deguste. Diferența o desface la domiciliile celor care comandă fructele. În mod evident, a încercat și varianta supermarket-urilor, însă nu a agreat deloc atitudinea de superioritate afișată de reprezentanții magazinelor. „M-a deranjat prețul pe care mi-l oferea. Ce să zic, nu acoperea nici culesul, darmite să-mi mai asigure și un mic profit”, ne spune dezamăgit Cristian Totolea. Atenție, căci anul acesta, „distracția” va ține doar trei săptămâni, dată fiind reducerea suprafeței inițiale pe care erau plantați murii, pe cealaltă jumătate fiind, în plină dezvoltare, plantele de zmeură. Prin urmare, pofticioșii sunt invitați să ajungă numaidecât la „Grădina de mure”, în următoarele weekend-uri, de la 9.00 la 16.00. Aduceți cu voi și voia bună. Se potrivește la fix cu vibe-ul tinerelor gazde.

Cum se ajunge?

„Grădina de mure” este amplasată la circa 100 de metri după ce faci stânga de pe DN 85, spre comuna Berești Bistrița. De altfel, abia urci un deal că, imediat, auzi larma copiilor care zburdă printre rugii de mur perfect aliniați și mai ales încărcați de fructe. N-ai cum să ratezi locul, căci încă de la intrare te întâmpină un panou pe care stă scris „Grădina de mure”, și, evident, proprietarii micii afaceri. Îmbrăcați în ținute lejere, familia Totolea te întâmpină cu un „Bine ați venit”, după care prezintă, pe scurt, plantația, acordând și câteva sfaturi astfel încât degustarea să fie deplină. Apoi, fiecare primește câte o caserolă din plastic în care, cine dorește, poate strânge „pentru acasă” zemoasele fructe de pădure.

Și dacă nu v-a fost suficientă expunerea de până acum, rețineți că murele au un puternic efect antioxidant, cu beneficii importante de creștere a rezistenței împotriva cancerului, îmbătrânirii, inflamației și în bolile neurologice. În plus, au numai 43 Kcal la 100 grame și sunt bogate în vitamina K, oferind circa 16% din doza zilnică recomandată la fiecare 100 de grame. Murele au o valoare ORAC (capacitatea de absorbție a radicalilor liberi) de aproximativ 5347 μmol ET la 100 de grame. Mai mult, murele conțin o cantitate mare de minerale, cum ar fi potasiul, manganul, cuprul (necesar în metabolismul osos, precum și în producția de celule albe și roșii) și magneziul. Spor…la degustare!