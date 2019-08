La Chengdung, China, s-a desfășurat în perioada 8-18 august cea de-a VII-a ediție a Jocurilor Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor, o competiție care a reunit la start peste 10.000 de sportivi, din aproape 70 de țări, care s-au întrecut la 50 de discipline, sporturi olimpice și neolimpice. România a participat la acest eveniment cu 18 sportivi, la mai multe discilpine, majoritatea concurând la atletism și la sporturile de contact.

Bacăul a avut un peprezentant la aceste „Jocuri” prin Mihai Gosav care a participat la judo, la categoria +100 de kilograme, sportivi peste 40 de ani. Gosav a reușit să se claseze pe locul secund și să se încununeze cu titlul de vicecampion mondial după ce a învins sportivi din Mongolia și China, pierzând finala în fața unui reprezentant al Rusiei.

„Este pentru prima dată când am participat la o competiție de o astfel anvergură și vreau să spun că am fost impresionat de modul de organizare dar și de nivelul superior față de Jocurile Europene sau cele Latino-Americane. Impresionant a fost și faptul că aceste «Jocuri» au avut priză mare la public, întrecerile fiind urmărite de foarte mulți spectatori”, au fost primele cuvinte ale lui Mihai Gosav la revenirea din China.

Sportivul băcăuan și-a trecut și o a doua medalie de argint în cont la aceste Jocuri Mondiale, titlu pe care l-a obținut la Jiu Jitsu Brazilian.

Mihai Gosav este pasionat de artele marțiale de la vârsta de șase ani, de când își dorea să se facă polițist. „A venit atunci un profesor la școală și a întrebat cine vrea să jacă judo. Am fost singurul care m-am dus. Până la vârsta de 16 ani am avut un singur rezultat remarcabil, atunci când am fost medaliat cu bronz la «naționalele» de judo la categoria 36 de kilograme”, își amintește proaspătul dublu vicecampion mondial, care a cunoscut succesul când a fost înregimentat în Jandarmeria Română. „Când am ajuns la Jandarmi au început să apară performanțele, apoi la «mascați» timp de 10 ani, iar acum sunt inspector profesor cu pregătirea fizică la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare de la Târgu Ocna (SNPPA)”, a expicat Mihai Gosav care a precizat că a făcut sport de performanță până la 18 ani la CSS Onești.

Sportivul băcăuan este „maestru al sportului” unifight, un sport militar care provine din Rusia și este medaliat cu bronz de patru ori la „mondialele de seniori”. Este membru al Federației Române de Unifight, un sport care, spune Mihai Gosav, se pretează foarte bine funcționarului public din cadrul sistemului național de apărare și siguranță publică, respectiv pompieri, polițiști, jandarmi. Întrebat dacă a luat vreodată bătaie în curtea blocului, Gosav a povestit zâmbind: „Când eram mic eram foarte slab și acest lucru m-a făcut să mă înscriu la judo. Atunci mă trânteau toți. M-am ambiționat, am muncit si am început să-i trântes si eu pe alții.”

Poveștile au continuat și Gosav a specificat că este greu să faci performanță în ziua de azi în lipsa finanțărilor și chiar a făcut trimitere la sportul de masă care se practica înainte de ’89. Inspectorul de SNPPA susține că misiunea CSS-urilor este una dificilă și că nu este suficient să aduni copii talentați, să le oferi doar cazare și masă, și că performanța înseamnă mult mai mulți bani. Astfel am aflat că Mihai Gosav a fost susținut financiar pentru participarea în China de către Asociația Polițiștilor din România Regiunea IPA 3 Bacău care i-au plătit taxa de participare în competiție.

„În rest, soția mea este sponsor principal, dar trebuie să-mi amintesc că atunci când am participat în America, Sebi Guțu de la Pambac m-a susținut cu 1.000 de dolari. Nu prea te ajută nimeni”, a comentat Gosav care în noiembrie a.c. va merge în Mexic la Jocurile Latino-Americane. De asemenea, inspectorul băcăuan are în plan participarea la „mondialele” din 2021 de la Rotterdam din Olanda și, dacă totul va fi în regulă și la „mondialele” din Canada din 2023. Și ca să punem cireașa pe tortul poveștii scrise de Mihai Gosav în China, trebuie spus că faimosul actor Jackie Chan a cântat în deschiderea Jocurilor Mondiale ale Polițiștilor și Pompierilor 2019.