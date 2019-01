Sunt foarte mulți oameni care consideră că frumusețea este relativă. Și vorbim, în general, de frumusețea semenilor noștri. Probabil că au motivele lor să creadă acest lucru. Sigur, nu cu toții spunem despre cineva că este frumos sau frumoasă, pentru că depinde și de gusturi. Dar mai avem noi, oamenii, o vorbă: „Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place!”

Așa că astăzi ne-am propus să vorbim despre frumusețe, cum putem să o îmbunătățim și să o păstrăm vreme îndelungată. Pentru a afla mai multe despre frumusețe, am trecut pragul salonului Per Sempre unde, pe lângă informațiile importante despre acest subiect, am descoperit și o poveste interesantă a celei care conduce acest loc, Lidia Bogdan.

După ce a terminat liceul, în anul 2000, tânăra Lidia a ales să plece în Italia. Acolo îi avea pe mama ei și pe iubitul ei, actualul soț. În scurt timp a găsit și primul loc de muncă, într-un salon de înfrumusețare, job de care s-a îndrăgostit iremediabil. Ca fiecare dintre noi, a căutat locul cel mai bun, așa că Lidia a lucrat în mai multe saloane, având posibilitatea să lucreze alături de mulți oameni importanți în domeniu. „Am fost școlarizată chiar la un renumit hair-stylist care avea școala lui, acum este trainer la Wella. Cam tot ce am învățat, am învățat de la el. Asta s-a întâmplat la Ancona”, ne-a spus Lidia Bogdan. Acest capitol a durat aproape șapte ani și jumătate.

Înapoi în România

„La sfârșitul lui 2007 am venit acasă în concediu și am rămas”, și-a continuat povestea Lidia. Pasionată în continuare de hair-style urmărea la televizor emisiuni de specialitate, la vremea aceea fiind în mare vogă Geta Voinea. „Din punctul meu de vedere erau lucrări simple, iar toate prietenele mele spuneau că totul e wow. Atunci am decis să încerc să fac ceva”, a mai spus Lidia Bogdan.

Cum avea o garsonieră, la parter, pe str. Ștefan cel Mare, a trecut la fapte și a deschis un salon de înfrumusețare în care ea se ocupa de hair-style și o prietenă de manichiură.

Practic, așa s-a născut Per Sempre. „Pentru mine, Per Sempre are o conotație specială, «Pentru Totdeauna», și este o confirmare”, a specificat Lidia care a continuat cu povestea salonului. După trei ani și jumătate, Per Sempre s-a mutat mai la nord, tot pe str. Ștefan cel Mare, vis-a-vis de Arena Mall, într-un spaţiu mai spațios, mai primitor și mai modern. Cu această ocazie au crescut și numărul de servicii, dar și numărul de angajați.

Noul Per Sempre

Odată cu noua locație, pe lângă serviciile de hair-styling și manichiură, clienții s-au putut bucura și de make-up. Astfel, numărul angajaților, ca și cel al clienților, a crescut.

Personalul calificat s-a dovedit a fi de mare folos și pe gustul celor care apelau la serviciile Per Sempre. Lucrurile au mers pe acest făgaș, și după ce pe 31 decembrie s-a lucrat în salon, pe 1 ianuarie a.c. au început reamenajările. Astfel, anul 2019 a adus salonului o nouă înfățișare. Lucrările au durat zece zile, practic, acum Per Sempre fiind nou-nouț, cu un nou look, așa cum a precizat Lidia Bogdan.

Cât privește personalul din salonul Per Sempre, șefa salonului ne-a declarat: „Pe partea de hair suntem trei fete și suntem în căutare de personal, iar pe manichiură și make-up avem câte o fată pentru fiecare specialitate.”

Servicii la Per Sempre

Hair-styling

Vopsit, șuvițat, baleaj, aranjări pentru evenimente, tratamente cu keratină.

Manichiură

Manichiură simplă, manichiură cu gel, manichiură semipermanentă, pedichiură simplă.

Cosmetică

Epilat, tratamente faciale și make-up.

De ce să alegem Per Sempre?

„Asta nu aș putea să vă spun eu, ci clienții noștri”, susține Lidia Bogdan, considerând că tot ce face ea împreună cu echipa de la Per Sempre este cu simț de răspundere și profesionalism. Iar acest fapt îl demonstrează un număr impresionant de clienți care vin la Per Sempre de mulți ani. În același timp, salonul condus de Lidia încearcă să implementeze un nou sistem. „Este vorba de un alt stil, care nu știu dacă există la noi în oraș. Mai precis este vorba de lucrul în echipă”, ne explică Lidia Bogdan. Mai exact, clienta când intră în salon este preluată de o angajată care se ocupă de primul serviciu pe care îl dorește. Să spunem, de spălat. Apoi trece la altă specialistă care se ocupă de următorul serviciu, și tot așa. E un fel de sistem „pe bandă”. „Cel mai important lucru este organizarea.

Dacă știi să te organizezi bine, poți să ai un număr foarte mare de clienți. Noi, în trei persoane, am făcut și 40 de clienți pe zi”, a explicat Lidia, precizând că și programările se fac organizat. Sunt și persoane care vor să beneficieze doar de serviciile unui singur specialist, dorinţă respectată la Per Sempre, planificare care se face în funcție de programul personalului.

„Noi avem și un vibe bun. Per Sempre nu este un salon unde vine lumea și stă morocănoasă. La noi este mereu voie bună pe care o împărtășim cu toți clienții noștri”, ne convinge Lidia Bogdan.

Per Sempre și în București

Salonul de înfrumusețare băcăuan are, de anul trecut, un „frate” și în capitală. „Salonul din București l-am deschis pe 15 aprilie 2018. Atunci când am venit în țară mi-am spus că trebuie să fac ceva în plus, plus pe care mi-l doream în Capitală”, ne-a explicat Lidia Bogdan care a recunoscut că nu știe dacă a făcut bine sau nu, dar deocamdată merge bine. Chiar dacă este greu pentru ea, din punct de vedere al familiei, Lidia este susținută puternic de soțul ei.

La salonul din București, Lidia a trimis o colegă foarte pregătită cu care a lucrat mulți ani în Bacău, și care a făcut acolo o echipă, pe manichiură, cosmetică și hair. În acest context, având în vedere că lunea e închis salonul din Bacău, Lidia lucrează la București primele două zile din săptămână. De miercuri până sâmbătă, inclusiv, este prezentă în salonul de acasă.

Ce își doresc clienții celor două saloane ?

Din capul locului, Lidia Bogdan ne spune că este o mare diferență între clientul din Bucureşti și cel de Bacău, din mai multe puncte de vedere. În primul rând ar fi de evidențiat că în capitala ţării sunt multe saloane foarte scumpe, ceea ce vorbește de la sine, dar și unități de duzină. În acest sens, șefa de la Per Sempre a subliniat că în capitală se adresează clasei de mijloc, dar oferă calitatea saloanelor scumpe.

„Ce m-a determinat pe mine să fac aceste mișcări a fost și faptul că foarte mulți clienți de-ai mei au plecat în București și nu-și găseau locul acolo. Nu spun cu ce frizuri au venit…”, ne-a povestit Lidia Bogdan care a subliniat că bucureștencele nu sunt mai „cu moț”, dimpotrivă, moldovencele sunt mult mai cochete.

Așteptări și trenduri pentru noul an

Neașteptat de sinceră și deschisă, Lidia știe că va fi un an frumos și bun. Cât despre trenduri, ca de fiecare dată părerile sunt împărțite. Cu toate acestea, Lidia Bogdan nu se ghidează musai după trenduri, crezul ei fiind că fiecărui client îi stă bine cu ceea ce i se potrivește.

„De la noi nu pleacă nicio clientă nemulțumită!”

La salonul de înfrumusețare Per Sempre se folosesc doar produse profesionale de la mai multe branduri, cel mai uzitat fiind Nashi, care, conform specialistelor, se pliază cel mai bine pe nevoile clienților. Vopseaua este fără amoniac, cu uleiuri. Nu strică firul de păr și acoperă foarte bine părul alb. Personalul Per Sempre este specializat și anual participă la cel puțin două-trei cursuri de specializare, de preferință în străinătate.