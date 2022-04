În acest weekend este programată etapa secundă din play-off-ul și play-out-ul Ligii a III-a. Balul va fi deschis astăzi, de Aerostar Bacău, care va primi vizita Metalului Buzău în play-off-ul Seriei 2. Învinsă la limită, de lidera Oțelul Galați, săptămâna trecută, formația lui Mișu Ionescu speră să depășească Metalul atât pe teren, cât și în clasament. Chiar dacă nu-l au la dispoziție pe Chirilă (suspendat o etapă), „aviatorii” au suficiente argumente să urce pe podiumul play-off-ului. În ceea ce privește celelalte două divizionare C băcăuane, acestea au aceeași misiune în play-out: evitarea retrogradării. În Seria 1, CSM Bacău (care a debutat cu o remiză în deplasarea de la Vaslui) va evolua acasă, la Letea-Veche, împotriva Șomuzului Fălticeni, în timp ce în Seria 2, FC Dinamo Bacău speră să-și prelungească seria rezultatelor utile din acest an, mai ales că va avea parte de o deplasare relativ facilă, pe terenul „lanternei roșii” Sportul Chișcani. Cu un succes la Chișcani, dinamoviștii băcăuani pregătiți de Andrei Întuneric (care au început play-out-ul învingând în deplasare pe CSM Rîmnicu-Sărat) ar ajunge la 13 puncte adunate în cele cinci partide jucate în 2022, lucru demn de tot respectul pentru o echipă privată, aflată la prima sa experiență de C.

Seria 1/ Play-off

Programul etapei a doua (sâmbătă, 9 aprilie, ora 17.00 ): Hușana Huși- Bucovina Rădăuți, Dante Botoșani- Foresta Suceava.

Clasament : 1) Dante Botoșani 41p., 2) Foresta Suceava 38p., 3) Hușana Huși 29p., 4) Bucovina Rădăuți 28p.

Play-out

Programul etapei a doua (sâmbătă, 9 aprilie, ora 17.00) : CSM Pașcani- Știința Miroslava (se joacă vineri, 8 aprilie, ora 17.00), CSM Bacău- Șomuz Fălticeni, Ceahlăul Piatra Neamț- Sporting Juniorul Vaslui.

Clasament : 1)) Ceahlăul Piatra Neamț 30p., 2) Șomuz Fălticeni 27p., 3) Sporting Juniorul Vaslui25p., 4) Știința Miroslava 20p., 5) CSM Bacău 18p., 6) CSM Pașcani 4p.

Seria 2/ Play-off

Programul etapei a doua (9 aprilie, ora 17.00) : Aerostar Bacău- Metalul Buzău (se joacă vineri, 8 aprilie, de la ora 17.00), SC Oțelul Galați- CSM Focșani 2007.

Clasament : 1) SC Oțelul Galați 49p., 2) CSM Focșani 2007 47p., 3) Metalul Buzău 33p., 4) Aerostar Bacău 31p.

Play-out

Programul etapei a doua (sâmbătă, 9 aprilie, ora 17.00) : Sportul Chișcani- FC Dinamo Bacău, CS Făurei- CSM Râmnicu-Sărat, Sporting Liești- Viitorul Ianca.

Clasament play-out : 1-2) Sporting Liești și Viitorul Ianca- câte 31p., 3) CSM Râmnicu-Sărat 27p., 4) FC Dinamo Bacău 17p., 5) CS Făurei 8p., 6) Sportul Chișcani 0p.