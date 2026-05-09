Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, învinsă cu 4-1 de Șelimbăr

În ciuda înfrângerii externe, „alb-roșii” au încheiat primul lor sezon de eșalon secund pe primul loc al Grupei B din play-out

Cădere de cortină peste play-out-ul Ligii 2. La sezonul său de debut în eșalonul secund, FC Bacău a încheiat campionatul pe primul loc în Grupa B din play-out. Și asta în ciuda înfrângerii suferite sâmbătă, în etapa a șaptea, cu scorul de 4-1 pe terenul Șelimbărului. Pentru CSC Șelimbăr, care evită astfel retrogradarea directă, ajungând la „baraj” cu CS Dinamo București, au marcat Bucuroiu (min.33), Telcean (37), D. Benzar (52) și A. Șerban, golul de onoare al oaspeților fiind înscris de I. Chirilă (39). Jocul de pe stadionul „Cisnădie” a inclus și un moment hazliu, pricinuit de un câine care a pătruns pe teren în repriza a doua. În acest ultim meci stagional, FC Bacău a evoluat în următoarea formulă: Anton- Bordea, Cimbru (min. 72 F. Baciu), Forisz (min. 81 Ndoci), Coajă- Oasenegre (min. 56 Ivanovici), I. Chirilă, Cîrstean- Mitrică (min. 46 P. Petre), A. Pavel (min. 72 Aftanache), Luncașu.

Play-out/ Grupa A

Rezultatele etapei a șaptea, ultima : Ceahlăul Piatra Neamț- Metalul Buzău 0-3, CS Dinamo București- ASA Târgu-Mureș 1-3, CSM Slatina- Politehnica Iași 1-0, Gloria Bistrița- AFC Câmpulung Muscel 3-0.

Clasament final : 1) ASA Târgu-Mureș 51p., 2) Metalul Buzău 50p., 3) CSM Slatina 43p., 4) Politehnica Iași 41p., 5) Gloria Bistrița 34p., 6) CS Dinamo București 25p., 7) Ceahlăul Piatra Neamț 20p., 8) AFC Câmpulung Muscel 11p.

Play-out/ Grupa B

Rezultatele etapei a șaptea, ultima : CS Tunari- CSM Reșița 3-1, CSC Șelimbăr- FC Bacău 4-1, CSC Dumbrăvița- CS Afumați 1-0, Concordia Chiajna- Olimpia Satu Mare 2-2.

Clasament final : 1) FC Bacău 42p., 2) Concordia Chiajna 41p., 3) CSM Reșița 40p., 4) CS Afumați 37p., 5) CSC Dumbrăvița 32p., 6) CSC 1599 Șelimbăr 30p., 7) Olimpia Satu-Mare 28p., 8) CS Tunari 27p.

Au retrogradat în Liga 3: Ceahlăul Piatra Neamț, AFC Câmpulung Muscel, CS Tunari și Olimpia Satu-Mare.

Baraj pentru evitarea retrogradării în Liga 3: CSC 1599 Șelimbăr- CS Dinamo București.