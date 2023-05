Fotbal/ Juniori: FC Bacău a cucerit Cupa Național U17

Învingătoare cu 5-3 după loviturile de departajare (2-2 la sfârșitul timpului regulamentar), în finala cu CSȘ Craiova, echipa antrenată de Bogdan Cristea a adus primul trofeu din istoria Academiei „Cristian Ciocoiu”

E primul trofeu național adjudecat de fotbalul juvenil băcăuan după o pauză de 17 ani. Și cel dintâi care ajunge în vitrina Academiei „Cristian Ciocoiu” la nouă ani de la înființarea acestei grupări. Sâmbătă, FC Bacău a cucerit Cupa Național U17, învingând în finala de la Buftea cu 5-3 pe CSȘ Craiova. În condițiile în care la sfârșitul timpului regulamentar scorul a fost 2-2 (băcăuanii au revenit atât de la 0-1 prin reușita lui Cosmin Popescu, din pasa lui Darius Băncilă, cât și de la 1-2 grație golului înscris de Daniel Țăran, servit ideal de Gabriel Păun), lupta pentru trofeu a fost decisă la loviturile de departajare.

Aici, Codrin Nica, Daniel Țăran și Darius Băncilă au fost necruțători cu portarul advers, în timp ce goal-keeper-ul băcăuan Lucian Anton (desemnat MVP-ul finalei) s-a dovedit imperial, parând primele două penalty-uri și… „fixându-și” bine transversala la cel de-al patrulea, lucru care a făcut ca FC Bacău să se impună la general cu 5-3. În formula de start Lucian Anton, Darius Băncilă, Codrin Nica, George Tamaș, Gabriel Păun, Codrin Oasenegre, Diego Burlacu, Cosmin Popescu, Ștefan Oancea, Marius Trosinov și Denis Grosu (au mai evoluat Daniel Țăran, Mahmoud Abdulghani, Cristian Fodor, Daniele Dumitru și Dragoș Bordeanu), „alb-roșii” pun punct unui parcurs fără greșeală care, până la finala câștigată în fața craiovenilor, a inclus alte șapte întâlniri: 2-1 cu Aerostar și 9-0 cu CSM Bacău în etapele eliminatorii, 7-2 cu CSM Focșani 2007 în șaisprezecimile de finală, 7-1 cu FC Buzău în „optimi”, 4-2 cu LPS Vaslui în „sferturi” și 1-1 și 2-0 cu ACS Transilvania Bistrița în semifinale.

„Jocul cu CSȘ Craiova a fost unul dificil, dar am arătat personalitate și suntem bucuroși că am reușit să învingem echipa campioană. E mândria noastră noastră că am reînodat șirul succeselor la nivel național pentru orașul nostru”, a declarat antrenorul FC Bacău U17, Bogdan Cristea, care a beneficiat de sprijinul staff-ului tehnic alcătuit din Gheorghe Poenaru, Emilian Borulea și Șerban Neamțu.

„Suntem foarte bucuroși că am reușit cu acești copii să aducem primul trofeu pentru clubul nostru, iar acest lucru ne dă speranța că suntem pe un drum bun”, a subliniat Cristi Ciocoiu, președintele și fondatorul Academiei FC Bacău.