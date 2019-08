Start în Liga a IV-a la fotbal, în județul Bacău campionatul având două serii. În prima dintre ele, Seria Bacău, s-au înregistrat următoarele rezultate: AS Filipești-AS Aripile Cleja 8-1; CS Zorile Faraoani-FC Dinamo Bacău 0-4; AS Suporterilor FCM Bacău- AS Voința Gârleni 4-2; AS Negri-ACS Gauss Bacău 5-1; AS Fl. Roșie Sascut- ACS Viitorul Nicolae Bălcescu 3-3; AS Rapid Bacău-AS Siretul Bacău 1-3. În Seria Valea Trotușului s-au disputat următoarele meciuri: CSM Moinești -AS V. Oituz 1-1; CS UZU Dărmănești-AFCS Viitorul Curița 1-4; AS Bârsăneșt-AS Vulturul Măgirești 6-2; AS Măgura Cașin-AS Căiuți 2-3; CS Dofteana-AS Viitorul Urechești 4-2 și ACS Gloria Zemeș-AS Bradul Măgura Cașin 6-2. Meciurile etapei a II-a sunt programate pentru sâmbătă, 31 august, și duminică, 1 septembrie.