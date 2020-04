E clar că primăvara a venit, chiar dacă mai sunt zile ceva mai răcoroase. Iar cel mai bun semn că primăvare e stăpână sunt florile. Chiar florile din piață. Sunt vremuri grele, e adevărat, dar asta nu-i împiedică pe producătorii autohtoni să ne facă viața mai frumoasă cu o floare. În urmă cu o lună și câteva zile, piețele erau pline de zambile și alte flori, 90 la sută din import. Astăzi, în piețe, găsești doar flori românești. Nu discutăm acum de prețuri, care sunt mai mut decât accesibile, ci de munca celor care fac tot posibilul ca noi să putem să cumpărăm minunatele flori, românești.

Toată isprava a pornit tot de pe online, acolo unde am descoperit o pagină, „Flori direct de la producător” a unor florari din Sărata. Am contactat-o telefonic pe Adriana Mâță care mi-a spus că e în Piața Sud, cu marfa pe tarabă, așa că, i-am făcut o vizită. Astfel, am găsit-o pe Adriana, echipată corespunzător, cu mască și mănuși, chiar în momentul când vindea un buchet minunat de narcise unui domn. „Mă ocup de flori împreună cu soțul meu. Fac asta din totdeauna. Și părinții mei s-au ocupat tot cu florile”, își începe povestea florăreasa, care ne spune că a venit cu flori de sezon, narcise și răsaduri de pus în grădină. Din păcate, vânzarea e slăbuță, iar programul e destul de scurt, de la ora 8.00 la 13.00, pentru că după-amiaza nu mai circulă lumea.

Între alte discuții am adus pe tapet și concurența florilor de import, Adriana Mâță precizând că în străinătate producătorii sunt subvenționați, lucru care nu se întâmplă și la noi. „Pe noi nu sprijină nimeni cu nimic pentru că la noi floarea este considerată un lux, un moft. Eu așa știu”, a mai spus florăreasa din Sarata care ne-a povestit că se ocupă de această activitate împreună cu soțul și că dețin solarii pe o suprafață de 700 de metri pătrați. Practic, din asta trăiesc.

„Trăim modest. Din tot ce producem trăim și reinvestim”, adaugă Adriana Mâță. Pagina de facebook este făcută de fiul ei care este plecat din țară și dă o mână de ajutor de la distanță. Chiar dacă ea vinde la piață la bucată, rar mai vin și unii care cumpără en-gross. Florile sunt o marfă foarte sensibilă, și e foarte ușor să pierzi o recoltă. Acest lucru s-a întâmplat de curând, și nu din cauza condițiilor meteo, ci din cauza pandemiei. „Păi am avut două săptămâni când nu am ieșit la piață pentru că nu am avut voie. Așa am pierdut un solar de narcise. Dar ce să facem?”, a povestit florăreasa din Sarata care a spus că nici nu se pune problema de asigurări, că nu se fac la flori, solarii și zarzavaturi.

„Am întrebat doar, dar nu se fac asigurări decât la culturi mari, la societăți…la producătorii mici… Dar nici nu e foarte important pentru noi”, a mai precizat Adriana Mâță care așteaptă ca în această perioadă, a sărbătorilor pascale, oamenii să cumpere mai multe flori. „Băcăuanii se bucură când ne găsesc în piață”, a spus florăreasa, întărind fapul că băcăuanii sunt iubitori de flori și de frumos ceea ce arată că sunt oameni sensibili. Dacă vremurile vor fi și mai grele, în sensul că vor veni restricții care vor pune în pericol vânzările, familia Mâță din Sarata îi așteaptă pe băcăuani cu flori la solariile lor.

Sperând că nu va fi cazul, decât dacă vreți să vedeți cum arată „o mare de flori”, vă spunem că pe Adriana Mâță, cea care are foarte multe recenzii bune pe facebook, o găsiți la intrarea în Piața Sud, intrarea dinspre Str. Mărășești. Și ca idee, un buchet de narcise de 50 de fire costă 10 lei. Adică 20 de bani firul. Cum să nu te bucuri de primăvară?