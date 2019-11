Trei băcăuance organizează la mijlocul lunii decembrie un festival de folclor. Festivalul ”Folclor din Suflet Românesc” – Concurs și spectacol de interpretare vocală a muzicii tradiționale – va avea loc în zilele de 14 – 15 decembrie 2019, la sala Ateneului Filarmoniii ”Mihail Jora”, Bacău. Pe 14 decembrie, va avea loc concursul de interpretare vocală între orele 09:30 – 17:00 iar pe 15 decembrie, spectacolul folcloric în intervalul orar 12:00 – 14:30.

Am discutat cu cele trei băcăuance de-ale noastre: Elisabeta Unguru, Bianca Popa și Mădălina Elena-Petrache, pentru a afla mai multe despre acest proiect aflat la prima editie, proiect prin care doresc să păstreze și să promoveze muzica tradițională precum și obiceiurile moștenite din strămoși.

Ce va face să organizati un festival de interpretare vocală a muzicii tradiționale?

Elisabeta Unguru: „Ne dorim să promovăm muzica tradițională, să conservăm folclorul autentic și să îl mediatizăm în rândul tinerilor. Mai mult decât atât, avem încredere că este oportunitatea perfectă de a descoperi și de a promova tinerii talentați nu doar din județul Bacău, ci din întreaga Moldovă”.

Bianca Popa : “Prin intermediul concursului vom descoperi tinerele talente și îi vom susține în dezvoltarea lor în domeniul muzicii tradiționale prin cursuri de teorie muzicală și canto, etnologie și folclor și integrarea lor în lumea folclorului.”

Ce presupune festivalul propriu zis?

Elisabeta Unguru: „In prima zi, pe 14 decembrie 2019, începand cu orele 09:30 va avea loc, în sala Ateneu a Filarmoniciii Mihail Jora din Bacău concursul de interpretare vocală a muzicii tradiționale adresat tinerilor cu vârste cuprinse între 7 și 25 de ani precum și grupurilor vocale.

Concursul este structurat pe două secțiuni: secțiunea folcor și secțiunea colind sau cantec de stea pe care am introdus-o având în vedere că se apropie Craciunul și este bine să perpetuăm acest obicei al colindului care este parte integrantă din cultura noastră națională”.

Bianca Popa : “A doua zi, pe 15 decembrie, începand cu ora 12:00, tot la sala Ateneu va avea loc spectacolul ”Folclor din Suflet Românesc”, un spectacol cu tradiții și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă cu participarea extraordinară a unor interpreți de renume pentru orașul Bacău și pentru întreaga țară, dar și participarea tinerilor interpreți din orașul Bacău pentru a reuși astfel să-i promovăm și să-i mediatizăm în comunitate. Tineri care merită toată aprecierea pentru modul frumos și corect prin care promovează cultura tradițională a locului din care provin. Interpreți sunt Maria Salaru impreună cu grupul Boboceii, Zinaida Bolboceanu, Oltița Todircă și Nicu Chirița,Gabriela Comăneci, Grupul Folcloric ”Suflet Românesc” (adică noi), Cosmin Timofte, Paula Florescu, Ștefan Negru, Ansamblul Folcloric ”Ca la Noi pe Plaiuri Băcăuane”, Diana Sârbu, Mihaela Iordache Farcaș, Maria Tătaru, Lăcrămioara Dîrlea,

Gabriel Carnariu. Intrarea este liberă.

Cine va beneficia în mod direct și indirect de ceea ce veti face?

Mădălina Elena-Petrache: „Participanții la concurs, artiștii și invitații în spectacol și întreaga comunitate. Tinerii talentați vor avea oportunitatea de a-și pune în scenă talentul, iar câștigătorii vor avea și mai multe beneficii prin premiile pe care le vor câștiga;

Artiștii și invitații consacrați vor petrece împreună cu băcăuanii câteva ore pline de voie bună și entuziasm.

Ne dorim ca ediția a II – a sa fie la nivel național. Credem că prima ediție de anul acesta este doar începutul unui festival care pe viitor va fi recunoscut în întreaga țară.”

Cine va sustine in acest demers?

Bianca Popa : „Avem alaturi de noi oameni fară de care organizarea acestui festival ar fi fost mult mai dificilă. Pe aceasta cale dorim să mulțumim sponsorilor noștri, partenerilor media și prietenilor care ne sprijnă fiecare cu entuziasm și inimă deschisă”.

Elisabeta Unguru: “O mențiune specială merită și prietenul nostru de nădejde, Gabriel Carnariu – Președinte al Organizatiei Natinale de Tineret, care este implicat alături de noi, în masura timpului de care dispune, în organizarea acestui festival-concurs.”

Mai aveti nevoie si de alti sustinatori?

Bianca Popa : „Da, categoric! Întotdeauna sprijinul este bine venit. Tocmai de aceea dorim să transmitem un mesaj tuturor celor care doresc sa ni se alăture, in special autoritaților locale. Susținerea tinerilor care au înclinații către păstrarea și conservarea folclorului autentic este o necesitate. Un tânăr care simte susținere este un tânăr care poate muta și munții”.

Elisabeta Unguru: “Noi suntem tinerele acelea care vor să facă asta. Am avut susținere de-a lungul timpului și astăzi organizăm un festival așa cum vrem noi. Acum putem face asta. Am ajuns aici pentru că am avut susținere! Tânărul care va cânta la concursul ”Folclor din suflet Românesc” poate fi tânărul care peste 10 ani va organiza el un festival. Susține tânărul de azi pentru a te bucura și tu peste ani de muzica tradițională!”Motto-ul nostru: ”Sunt vetetă din popor, Sunt vedetă, cânt folclor!”