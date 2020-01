Se spune că cele mai mari bucurii sunt pentru îndrăzneți! Înainte de a absolvi Colegiul Național ”Dimitrie Cantemir” din Onești (în vara anului 2016, ea urmând profilul Filologie cu Engleză intensiv), fiind nehotărâtă spre ce facultate să se îndrepte , Oana Miloiu s-a decis ca să facă ceva diferit. ” Le-am spus părinților «Mamă, tată… eu vreau să văd lumea!» Și cum meseria de stewardesă oferă posibilitatea de a călători și de a fi plătită în același timp, am zis că asta este soluția perfectă!”

Despre cum a ajuns să profeseze în meseria de stewardesă – ”luându-și zborul” la 19 ani!- dar și despre avantajele și dezavantajele de a lucra în aviație Oana Miloiu ne-a declarat: ”Mi-am început «călătoria» în acest domeniu urmând un curs privat la București, timp de o lună și jumătate. Cursul a cuprins noțiuni generale de Limba engleză, de prim ajutor, securitate și siguranță și la final am avut trei examene, pe care le-am susținut la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru a obține

«Atestatul de Membru al Echipajului de Cabină». În fiecare zi prezența la curs era obligatorie, de luni până vineri, cu un program neregulat și nu foarte solicitant”.

Acesta a fost ”primul pas” făcut de oneșteanca Oana Miloiu, la absolvire cursanții fiind trimiși la o serie de interviuri. ”Participând la un interviu al companiei Ryanair, m-am trezit în mijlocul «nicăierului» din zona orașului Hahn, din Germania. A trebuit să iau totul de la zero! Cursul a fost destul de costisitor, pentru că în acea perioadă totul se plătea! După o lună și jumătate de curs intensiv, cu examene zilnice (cursul a ajuns la 3500 euro), pe data de 7 decembrie 2016 mă îndreptam spre Bruxelles, bază aeriană ce mi-a fost alocată. Primele trei zile am avut zboruri de familiarizare iar în cea de-a patra zi a fost verificarea cunoștințelor”, ne-a declarat Oana Miloiu. Ea ne-a vorbit și despre programul său de lucru ca stewardesă, menționând:”Acesta variază în funcție operator și poate sau nu să fie fix. Eu știam tot timpul când îmi puteam plănui o vacanță, lucrând cinci zile și având apoi trei zile libere… Este însă destul de dificil să faci același lucru de patru ori, câteodată chiar și în fiecare zi, însă nu imposibil. La final de săptămână, oboseala își va spune cuvântul! Personalul poate fi diferit de la o zi la alta, în funcție de cât de mare este compania! Este o experiență minunată, pe care o recomand tuturor!”

Pentru persoanele ce sunt interesate de jobul de stewardesă Oana Miloiu menționează că acestea ”trebuie să aibă un CV în limba engleză și apoi să aplice la site-urile create pentru aviație, deoarece toate companiile aeriene oferă cursul lor privat, plătit cu diurnă zilnică! Apoi timpul și răbdarea le vor rezolva pe toate! Trebuie doar să aplicați ținând cont de cerințele companiei, care, de obicei, ar putea fi referitoare la vârstă, înălțime, tatuaje, cunoașterea unor limbi străine… Aplicați, aplicați, aplicați! Cineva o să vă contacteze pentru un interviu când nici nu vă așteptați!” Oana Miloiu a făcut cunoscut și faptul că este și o a doua posibilitate pentru a deveni stewardesă, prin participarea la interviurile de tip Open Day, pe care le fac companiile.

Stewardesa oneșteană ne-a vorbit și de regulile generale ale companiilor aeriene la participarea la un interviu pentru obținerea unui job în această profesie. ”În ceea ce privește înălțimea, limita ei poate porni de la 1.55 m pentru unele companii, dar pentru altele de la 1.57 m sau 1.60 m.

Tatuajele sunt permise! Singura condiție este că ele nu trebuie să se vadă în timp ce purtați uniforma companiei!

Înotul este una dintre probele de pe durata cursului și veți fi întrebați la interviu dacă puteți înota pe o anumită distanță. Proba se realizează într-o piscină, de cele mai multe ori, cu o vestă de salvare. Cunoașterea unor limbi străine poate fi o altă cerință a operatorului, dar și un avantaj. Engleza, însă, este obligatorie indiferent de companie, deoarece cursul companiei poate fi în engleză, iar colegii și pasagerii sunt veniți din întreaga lume”, a menționat Oana Miloiu.

Fericită că a avut mereu ocazia de a se întâlni cu oameni minunați, de viața de zi cu zi ca stewardesă (”make up, parfum, uniformă și ziua începe!”), Oana Miloiu este și… o împătimită a călătoriilor, împărtășind cu prietenii săi cele mai frumoase imagini din excursiile ”de vis”, de pe meridianele lumii. ”Cu toate că se întâlnește zilnic cu aproximativ 800 de oameni Oana este … timidă! Ea locuiește de trei ani la Bruxelles, unde a luat totul de la zero într-o lume nouă, departe de casă… și și-a descoperit talentul de a povesti despre lucrurile din jurul său, mai ales că multe persoane au încurajat-o să facă acest lucru”, ne-a declarat buna sa prietenă Iarina Simina. La început de an ea are și o urare pentru Oana Miloiu:”Să fie unul din cei mai buni ani de până acum, fiindcă merită, mai ales că a dat singură piept cu lumea largă! Ea este cel mai bun exemplu de urmat! Nu este ușor să lucreze în domeniul aviației și îi doresc să continue să facă ceea ce îi place, să fie fericită! Să rămână optimistă, independentă, prietenoasă, dornică de noi călătorii și să fie sănătoasă!”