S-a schimbat modul de calcul la RCA. Vezi cât vei plăti după noua schemă

O asigurare pentru o Skoda Octavia cu o putere maximă de 74 KW va costa 2.281 de lei dacă proprietarul băcăuan are sub 30 de ani și 1214 dacă are peste 60 de ani. Pentru o Dacia Logan cu puterea maximă de 67KW, asigurarea va costa 2.033 de lei pentru proprietarul sub 30 de ani sau 1.073 dacă proprietarul are peste 60 de ani.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat în această săptămână noile tarife de referință pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), care vor influența direct sumele plătite de șoferi pentru asigurarea obligatorie.

Noile modificări introduse în calculul tarifelor de referință iau acum în considerare factori precum puterea motorului, în loc de capacitatea cilindrică utilizată anterior, și regiunea în care este înmatriculată mașina. Astfel, diferențele de tarif între diverse regiuni ale țării sunt mai evidente ca niciodată.

Conform datelor publicate de ASF, șoferii din București și județul Ilfov vor plăti considerabil mai mult pentru asigurarea RCA comparativ cu cei din alte regiuni. În anumite cazuri, diferențele de tarif depășesc 1.000 de lei. Tarifele de referință pentru mașinile mici sunt împărțite acum în două categorii distincte: cele înmatriculate în București/Ilfov și cele din alte județe, indiferent dacă acestea sunt deținute de persoane fizice sau juridice.

În cazul mașinilor deținute de firme, tariful de referință se calculează exclusiv în funcție de puterea mașinii și zona geografică. De exemplu, pentru vehicule cu o putere cuprinsă între 76 și 100 kW (103-136 CP), tariful de referință pentru București/Ilfov este de 1.785 de lei, mai mic decât tariful pentru persoanele fizice, în timp ce pentru restul țării, tariful este de 1.310 lei.

Pentru mașinile de transport marfă cu masa de până la 3.500 kg deținute de persoane fizice, tariful de referință este de 1.421 de lei, în timp ce pentru vehiculele cu masa cuprinsă între 16 și 21 de tone, tariful urcă la 7.582 de lei.