Lovitură de imagine pentru divizionara B băcăuană, Aerostar.

«Aviatorii» l-au adus pe banca tehnică pe fostul antrenor al lui Dinamo București, Florin Bratu, care-l înlocuiește în funcție pe antrenorul Cristi Popovici. Vineri dimineață, conducerea Aerostarului s-a despărțit în termini amiabili de Popovici și a bătut palma cu Bratu.

«Rezultatele echipei ne-au făcut să luăm această hotărâre. Am reziliat pe cale amiabilă contractul cu Cristi Popovici si l-am instalat ca antrenor pe Florin Bratu. Am adus un antrenor tânăr, care nu are foarte multă experiență, dar care compensează prin multă ambiție și care are un trecut fotbalistic important. Suntem convinși că această mutare va crea un șoc pozitiv echipei», a declarat pentru Deșteptarea președintele CS Aerostar Bacau, Doru Damaschin.