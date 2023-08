Proiectul de inovaţie şi cercetare, Erasmus+ NL01-KA226-SCH-083054-TABASCO-A Targeted Antybullying Approach In Schools By Campaigning and Organising, (01.03.2021-31.08.2023) este o activitate importantă prevăzută în planul de măsuri pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, reducerea fenomenului de bullying şcolar ca obiectiv strategic PDI 2021-2027 al Şcolii Gimnaziale „Mihai Drăgan” Bacău.

În data de 08.08.2023, a avut loc Evenimentul de multiplicare TABASCO, activitate de diseminare cu scopul de a face cunoscute rezultatele şi impactul proiectului internaţional la care colaborează 6 instituţii din ţări diferite: Tilburg University-Olanda, Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca-Italia, European Center For Quality-Ood, Bulgaria, Agrupamento De Escolas José Estevăo-Aveiro, Portugalia, Centrum Ksztalcenia Ustawicznego W-Sopot,Polonia şi Școala Gimnazială „Mihai Drăgan“-Bacău, Romania.

Manifestarea a reprezentat o oportunitate de a prezenta în detaliu proiectul TABASCO și rezultatele celor 4 obiective ale sale: cercetare, platformă, metodologie şi campanie, dar şi schimburi de bune practici provenite din derularea unor proiecte similare, astfel programul activităţii, derulat pe parcursul a 3 ore, a fost unul consistent şi dens. Echipei de proiect, formată din: director, prof.Alina Georgeta-Drăgoi, cons. școlar, prof.Viorica Pricopoaia, cons. educativ, prof. Daniela Maria Săndulache, prof. Claudia Balan, prof. Grety Irina Moroi, prof. Oana Cazacu, informatician, Alexandru Burbulea, contabil, Loredana Şerban i s-a alăturat pentru a sprijini evenimentul, directori adjuncţi, Irina Cătălina Vrânceanu, Claudia Vasilica Chiriac, prof. Mirela Nela Cîrlan, prof. Luminiţa Nuşa Todirică, bibliotecar Adriana Blaga, Iuliana Iştvan şi Gabriela Sârbie-administratori de patrimoniu. Eleva Mara Macovei, împreună cu Elena Perju şi Lazăr Mălina (foste eleve ale şcolii) au încântat audienţa pe diverse paliere : muzică, prezentare şi eseu.

Pe lângă prezentarea tehnică a instrumentelor și a rezultatelor proiectului, evenimentul a oferit și un cadru pentru poveștile de succes ale profesorilor, elevilor și experților implicați în proiect, dar şi ale invitaţilor. Lavinia Misăilă, Inspector școlar general adjunct – ISJ Bacău, Diana Ecaterina Aprodu, director CJRAE Bacău, Roxana Paraschiv-Organizația „Salvați Copiii România”, Laurențiu Ovidiu Bălean-președinte filiala Bacău – Colegiul Psihologilor din România, Celina-Toni Ivan-profesor consilier școlar – CJRAE Bacău și președinte Asociația „Părinții spun prezent” Bacău, Ilinca Istrate, actor-păpușar – Teatrul Municipal Bacovia Bacău, Viorica – Georgeta Țârdeanu, prof. înv. primar, Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Sărat, jud. Buzău au împărtășit din experiențele lor, viziunile și contribuțiile personale în cadrul unor proiecte similare, demonstrând astfel cum angajamentul și educația pot influența pozitiv comportamentul online al tinerilor.

Oaspeții, Ioana Mirela Cojocaru-Inspector școlar pentru proiecte educaționale – ISJ Bacău, Mihaela Cojocaru director Asociația pentru Educație și Formare ASEF România, Aurel Cîrlan, Preot-Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Bacău, Alexandra Năstac, Prof logoped CJRAE Bacau/CLI Bacau, Marinela Chelariu-profesor logoped – CJRAE Bacău / CLI Bacău, Luminița-Maria Radu-profesor – Liceul de Artă „George Apostu” Bacău, Adriana Istrate-Ștefănescu-președinte Asociația „Dascăli Emeriți”/profesor înv primar Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, Anca-Mihaela Nastasă, vicepreședinte Asociația „Dascăli Emeriți”-profesor înv primar Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, Mariana Moga-profesor – Școala Gimnazială „Tristan Tzara” Moinești, Adriana Ciorcilă, secretar Federația Tinerilor din Bacău/profesor – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău, Nicoleta Manolache, director – Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Rm. Sărat, jud. Buzău, Mona-Violeta Josan, profesor – Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Rm. Sărat, jud. Buzău, Gabriela-Antoaneta Marinescu, profesor– Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Rm. Sărat, jud. Buzău, Alina Denisa Cristea-educator Centrul Comunitar Integrat DAS/Primăria Municipiului Bacău, Luminiţa Stanciu-asistent medical comunitar DAS/Primăria Municipiului Bacău, Elena Năstac-director – Școala Gimnazială „Mihail Armencea” Adjud, jud. Vrancea, Raluca Movileanu-prof. matematică, Florin Ştefănescu-redactor Deşteptarea au avut posibilitatea să afle despre obiectivele proiectului, precum și despre implicarea activă a elevilor, profesorilor și părinților în promovarea unui comportament responsabil pe internet. Instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului, precum broşuri pentru siguranța online și strategii de prevenire a hărțuirii cibernetice au fost prezentate în mod detaliat, oferind astfel uneltele necesare pentru a proteja tinerii utilizatori.

Un element esențial al evenimentului a fost prezența artiştilor locali ai campaniei TABASCO şi aici amintim pe domnii Romeo Tănase şi Marian Haidău de la Acadamia de dans ADAMAS. Aceștia au oferit informații actualizate despre impactul campaniei și au inspirat participanții să se implice și să sprijine inițiativele viitoare.

De asemenea, activitatea a avut ca obiectiv să atragă atenția și sprijinul din partea unor părți interesate externe. Reprezentanţi ai organizațiilor educaționale, ai autorităților publice, factori decizionali și parteneri asociați au fost invitaţi să participe și să se implice activ în susținerea implementării proiectului. Prin implicarea acestor părți interesate, se urmărește să se extindă impactul proiectului și să se creeze o rețea solidă de sprijin pentru promovarea siguranței online în rândul tinerilor.

Astfel, prin activitatea organizată se dorește creșterea conștientizării cu privire la importanța siguranței online pentru tineri, necesitatea unei interacțiuni responsabile pe internet și importanța sprijinului pentru victimele hărțuirii cibernetice.

Evenimentul de multiplicare TABASCO nu este doar promotor al rezultatelor obținute, ci și creează un mediu propice pentru inițiative continue de prevenire și protecție în mediul online.