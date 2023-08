Ecourile Atipic Beauty

În urmă cu câteva zile, mai precis pe 5 august, Bacăul a găzduit în premieră evenimentul Atipic Beauty by Magda Coman. Un eveniment aflat la cea de-a 39 ediție, care promovează incluziunea persoanelor cu dizabilități și trage un semnal de alarmă autorităților în vederea accesibilizării spațiilor și instituțiilor publice.

Pentru că vorbim despre un eveniment nemaiîntâlnit la noi în oraș, un eveniment care ne-a onorat și bucurat, am vrut să aflăm mai multe informații despre organizarea acestuia, dar și despre ecoul de după realizarea sa. Andreea Lichi, băcăuanca noastră, care a participat la eveniment, a stat de vorbă cu noi.

– Care a fost feedback-ul de după Atipic Beauty Bacău?

– Din partea publicului și a celor care au auzit despre eveniment, feedback-ul a fost unul bun, zic eu. Oamenii au fost încântați, impresionați și chiar au menționat că Bacăul are nevoie de multe astfel de inițiative. Însă eu îmi doresc și vreau să cred ca va exista, cât de curând, un feedback și din partea autorităților, prin fapte și acțiuni reale. Sunt foarte multe lucruri de făcut în Bacău pentru persoanele cu dizabilități – de la rampe, acces pe trotuare, orice fel de inițiativă care vorbește despre incluziunea persoanelor cu dizabilități, până la, de exemplu, un taxi adaptat pentru cei în scaunul cu rotile. Un astfel de taxi există deja în multe orașe din România, chiar și în cele mai mici, cum este Bistrița. Ceea ce ne arată că se pot face multe lucruri, însă avem nevoie de oameni, de oameni care să se implice și să acționeze. Așa cum am spus și la eveniment, Atipic Beauty aduce un impuls în fiecare oraș în care ajunge, însă comunitatea este responsabilă de cum se va manifesta acest impuls mai departe, în mod concret, în viața persoanelor cu dizabilități.

– Ce înseamnă Atipic Beauty pentru tine? Din postura persoanei cu dizabilități și a omului ce te confrunți cu un sistem cu multe puncte nevralgice.

– Pentru mine acest eveniment este mijlocul din care m-am inspirat și prin care am evoluat încă de la începutul anului 2019, pe când eram în ultimul an de liceu. Îi mulțumesc Magdei Coman pentru această oportunitate, pentru că fac parte din acest eveniment, care iată prin însăși celebrarea a 10 ani de existență, ne arată ce înseamnă curajul, determinarea, perseverența, reziliența și ambiția în atingerea scopului și potențialului nostru. Sunt 10 ani de când Magda Coman, inițiatoarea acestui proiect de suflet, sau mama noastră, motorul nostru, cum îmi place mie să îi spun, lărgește tot mai mult misiunea binelui și unește tot mai mulți oameni pentru a oferi o viață mai armonioasă, mai calitativă persoanelor cu dizabilități. România are nevoie în continuare de acest eveniment, pentru a uni cât mai mulți oameni și a responsabiliza cât mai serios autoritățile în luarea unor măsuri și aplicarea acestora.

– Cred că nu e tocmai ușoară organizarea unui astfel de eveniment. A fost comunitatea băcăuană aproape în susținerea evenimentului?

– Chiar da, comunitatea băcăuană ne-a arătat că își dorește evenimentul, prin sponsorii, partenerii ce ni s-au alăturat, și așa am reușit să depășim diversele dificultăți care s-au ivit pe parcursul organizării. O apreciez pe Magda că nu s-a gândit niciun moment să renunțe la organizare și astfel am continuat să căutăm soluții pentru a oferi Bacăului acest unic, emoționant și deosebit eveniment.

– Cine s-a alăturat evenimentului?

– Mulți, foarte mulți oameni. Cred că peste 100 de oameni și-au dat mâna pentru ca această ediție să se realizeze. Mi-au fost o adevărată lecție de umanitate, moralitate și solidaritate în special Gabriel Lupu, Mărioara Popa, Bianca Lovin, însă și toți ceilalți au pus mână de la mână, idee de la idee, pentru ca evenimentul să se întâmple. De asemenea, toate cele 12 persoane publice au contribuit în felul lor. Partenerul și sponsorul principal a fost Pambac, iar evenimentului s-au alăturat și Kaufland, ACCES, ARCADIA Spitale și centre medicale, Royal Print, Asociația Betania, Autocez, TBI Bank, Autovision, Hotel Fiald, Fundația de Sprijin Comunitar (FSC), Avon, Global Business Parascan, Auto Garantate, AUTOMOBILE SH, BLISS Events & Flower Shop, Firfior, Grafit Invest, Lulu – Atelier Artizanal de torturi și prăjituri, Sysphotodesign. Fiecare a completat câte o piesă din puzzle, în așa fel încât să ne bucurăm de rezultatul final. Le mulțumesc mult și îndrăznesc să sper că ne vor fi alături și anul viitor.

Atipic Beauty a deschis astfel calea către un Bacău mai incluziv, mai unit, mai prietenos pentru persoanele cu dizabilități. Însă ceea ce urmează depinde de autorități și întreaga comunitate.