Două tone de ceapă dăruite din Tamași la „Masa Bucuriei” din Onești

La „Masa Bucuriei” de la Protopopiatul din Onești – un proiect administrat de părintele Ioan Bârgăoanu prin Asociatia Patmos, organizație de tineret și voluntariat a protoieriei, au ajuns, joi, 28 martie, peste două tone de ceapă, venite tocmai de pe malul stâng al Siretului, din comuna Tamași. „Masa Bucuriei” este un proiect de sprijinire a oamenilor nevoiași și hrănește, zilnic, peste 200 de săraci din Onești și din împrejurimi.

Darul a ajuns la Onești din ferma legumicolă a familiei de ingineri horticultori Alistar. „Am donat și până acum alte tone de ceapă la mai multe mănăstiri și nu numai acolo, pentru că am avut o recoltă bună în anul agricol anterior și ne-am bucurat când am aflat și de proiectul de sprijinire a oamenilor nevoiași din zona Onești, despre care am înțeles că are drept scop cultivarea solidarității și a iubirii de aproapele – ne-a declarat inginerul Viorel Alistar”.

La Onești, hrana caldă este distribuită zi de zi la cantina socială din sediul Protoieriei. Câte o porție de ciorbă caldă și de pâine pot fi luate de acolo și constituie „Prânzul Ștefanian”, din care face parte și proiectul „Masa Bucuriei”, Ștefan ce Mare și Sfânt fiind unul dintre ocrotitorii spirituali ai Oneștiului, alături de Sfântul Nicolae.

„Pe o vreme frumoasă sau mohorâtă – spune părintele Ioan Bârgăoanu -, un zâmbet și o ciorbă caldă fac minuni! Dar și acum, în perioada Postului Mare avem nevoie de multe pentru a pregăti mâncarea: de ulei, zahăr, arpacaș, făină, orez, cartofi, ceapă, morcov, fasole, păstârnac, de foi de viță pentru sarmale de post și de câte altele. Așteptăm oameni cu inimă mare, precum cele al soților Alistar, din Tamași. Și, la orice oră din zi, cineva îi așteptă la Masa Bucuriei!”

Familia de ingineri horticultori Alistar s-a remarcat în ultimii 30 de ani prin modul în care au administrat afacerea lor din comuna Tamași și prin priceperea cu care au cultivat pământul fermei de legume, dar și alte culturi agricole. Acolo am văzut veritabile recorduri care puteau sta lejer în cunoscuta „Guinness World Records”, la varză, la roșii sau cartofi, dar și o apreciabilă generozitate în a ajuta unde se simțea că e nevoie și ei o pot face.

«Oricui dorește să ajute la masa celor necăjiți cu alimente neperisabile (ulei, fasole, legume, suc de roșii, zahăr etc.) le mulțumim și le primim darurile cu mult drag. Bogdaproste!. Practic, pomana sau darul oferit se oferă săracilor indiferent de cultul în care sunt. „Cât costă Părinte?” – este întrebarea clasică pe care o primesc. Vă răspundem cu respect: cât vă lasă inima! Săracii ajută săracii!» – spune părintele Bârgăoanu.

În ultimii ani, la Protopopiatul Onești sunt aplicate proiecte unice de sprijin pentru cei aflați în nevoie, cel mai cunoscut fiind „Prânzul Ștefanian”, Oneștiul avându-l ca patron spiritual și pe Sf. Voievod Ștefan ce Mare. Iar forma concretă a acestui proiect a fost denumită, sugestiv, Masa Bucuriei.