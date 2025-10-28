Doru Octavian Dumitru revine pe scenă

După cumpăna prin care a trecut în urmă cu o săptămână, îndrăgitul comediant Doru Octavian Dumitru le aduce fanilor o veste bună: artistul va reveni pe scenă.

Evenimentul fusese suspendat după ce artistul a suferit un accident vascular cerebral, chiar în ziua reprezentației, în camera de hotel unde era cazat, informează unupetrotus.ro.

În prezent, Doru Octavian Dumitru se află în perioada de refacere, după o intervenție chirurgicală reușită efectuată la Suceava.

Medicii i-au recomandat o pauză temporară, însă comediantul s-a declarat nerăbdător să revină pe scenă și să-și bucure din nou publicul.

„Spectacolul «Globariciu», programat inițial pentru 21 octombrie 2025, va fi reprogramat pentru data de 9 februarie 2026, artistul având nevoie de o perioadă de odihnă după intervenția suferită – la recomandarea medicilor – deși el este nerăbdător să urce chiar de mâine pe scenă”, transmit reprezentanții Cinema Capitol Onești.

Biletele achiziționate pentru data inițială rămân valabile pentru noua dată, iar spectatorii care doresc restituirea contravalorii pot solicita acest lucru prin canalele oficiale ale cinematografului.

Publicul îl așteaptă cu drag pe Doru Octavian Dumitru, unul dintre cei mai iubiți comici români, să aducă din nou zâmbete și bună dispoziție în inimile celor care i-au fost mereu alături.