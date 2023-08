Din examenele verii (III)

Se poate şi ceva mai uşor

Sunt două categorii de cerinţe, în accepţia Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie al Ministerului Educaţiei, când vorbim despre limba română funcţională/ normativă/ instrumentală. Prima ar solicita creativitatea bazată pe cunoştinţele lingvistice (în paranteză sunt plasate indicaţii cu termeni din morfosintaxă, pe care se presupune că un candidat îi cunoaşte; e cazul subiectului comentat în ediţia precedentă a rubricii de faţă), iar a doua, ceva mai simplă şi mult mai aproape de conduita ludică, priveşte intuiţia şi se raportează la româna din spaţiul public, în varianta orală sau scrisă. Dacă gimnazistul are experienţă de cititor al textelor tipărite (aşadar, excludem mesajele de pe internet) sau dacă urmăreşte rubricile de cultivarea limbii de la Televiziunea Română („Vorbeşte corect!”, la ora 14,55, sau „Care pe care”, ambele la TVR 1) ori din mass-media în general, va intra firesc în jocul didactic propus. Lipsa de dificultate e dată de absenţa terminologiei lingvistice. (Îmi stăruie în minte un exemplu din anul 1980. Am cunoscut la Întreprinderea Poligrafică „Oltenia” din Craiova un corector care s-ar fi luat oricând la întrecere cu un filolog în descoperirea greşelilor dintr-un şpalt: „A terminat doar Liceul de Poligrafie, dar are un simţ al limbii ieşit din comun”, ni-l prezenta maistrul său.)

Exemplu şi… provocare

Citim punctul 7 din finalul subiectului I de la evaluarea naţională:

Rescrie mesajul pe care l-ai primit de la colegul tău de clasă, corectând greşelile de orice natură (6 puncte):

Uite-te la caii a căror cafeniii ochi te-au impresionat! Vin-o şi tu să-i vezi! Suntem fermi convinşi că vei fi faşcinat.

Răspunsuri şi comentarii

Sunt şase greşeli: *uite, *a (căror), *cafeniii, *vin-o, *fermi şi *faşcinat. Să le luăm pe rând:

*uite; corect: uită, de la verbul „a se uita” – cu sensul „a privi” –, la imperativ; ca orice verb de conjugarea I, cu sufixul –a, desinenţa pentru persoana a II-a singular va fi –ă; formă-martor: cântă!, de la a cânta, nu *cânte, valabilă doar pentru conjunctivul cu valoare de imperativ, când se subînţelege conjuncţia să); DOOM „uită” să treacă forma de imperativ a verbului „a uita”: uite! (tu)/ uitaţi! (voi); dificultate de gradul 8, datorită uzului;

*a (căror); corect: ai (căror); articolul posesiv-genitival a este pentru feminin singular, iar în enunţul dat nici un substantiv nu este la acest gen şi număr; acordul, prin încrucişare, se face cu substativul ochi, de genul masculin, la numărul plural; dificultate de gradul 9;

*cafeniii; corect: cafenii; articularea este inutilă; dificultate de gradul 4;

*vin-o; desinenţa nu se izolează prin cratimă de radical; dificultate de gradul 6;

*fermi; corect: ferm, care este adverb, nu adjectiv; dificultate de gradul 7;

*faşcinat; corect: fascinat; conform tendinţei ca consoana s să fie rostită ş în faţa consoanei č [tş]; dificultate de gradul 2;