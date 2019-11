Ambiție, perseverență și răbdare. Sunt cuvintele care o reprezintă pe Florina Doboș, singura româncă participantă în acest an la Fitness America. Fostă component a lotului național de gimnastică a României, Florina Doboș este în prezent antrenor de fitness-aerobic în Bacău. Despre drumul său spre performanță ne-a vorbit chiar ea.

„Între 21 și 24 noiembrie, în Las Vegas va avea loc una dintre cele mai importante competiții de fitness și culturism din lume, Fitness America, organizată de Fitness Universe. Evenimentul va fi televizat de Eurosport și ESPN SUA. Voi fi prezentă la acest eveniment pentru că pe 28 septembrie, la Milano, am reușit să câștig locul I în cadrul competiției Fitness Europa, obținând astfel cardul profesionist și dreptul de a participa la Fitness America la Las Vegas.

Sunt singura sportivă din România care participă la acest eveniment. Probele la care voi participa sunt defilarea în costum de baie, la care se punctează linia armonioasă a corpului, forma fizică, definirea musculaturii și feminitatea, a doua probă constând într-un program coregrafic de fitness în care trebuie demonstrate calitățile atletice, artistice, creativitatea, flexibilitatea, forța și abilitatea de a face spectacol. Anul acesta, Fitness America este la a 30-a ediție și și-au anunțat participarea peste 150 de sportivi din toată lumea. Am practicat gimnastica de performanță timp de 15 ani la CSS Bârlad, iar la 12 ani am fost selecționată la lotul Național de Junioare de Gimnastică din Onești. Mai târziu, am urmat Facultatea de Educație Fizică și Sport de la Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău. În 2009 am lucrat în Canada ca antrenor de gimnastică de performanță, iar între 2010 și 2013 am lucrat în Spania ca antrenor de fitness și aerobic. Acum sunt antrenor de fitness-aerobic la Go Gym Bacău, unde predau atât antrenamente personale, cât și clase, atât pentru adulți, cât și pentru cei mici. Unul dintre secretele reușitei mele sunt cei 15 ani de experiență din sportul de performanță care mi-au dezvoltat spiritul competitiv, disciplina și perseverența.”