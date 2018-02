Social Depistat în timp ce intenționa să sustragă ţigări dintr-un magazin de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O patrulă de siguranță publică din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, aflată la data de 2 februarie a.c. în serviciul de patrulare a depistat un bărbat de 38 de ani, din comuna Sarata, care avea asupra sa un sac de plastic în care se aflau circa 400 de pachete de ţigări. Bărbatul a fost surprins de poliţişti în timp ce era în interiorul unui magazin din Bacău. Bunurile sustrase, în valoare de aproximativ 8000 de lei au fost recuperate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de tentativă la furt calificat. 4 SHARES Share Tweet

