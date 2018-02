La data de 02 februarie a.c, poliţiştii din Moineşti au depistat un bărbat de 46 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Schelei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat în autoturism 10 bucăţi de lemn de brad în lungime de 60 cm şi grosime 10 cm, precum şi aproximativ 300 de litri de produs petrolier, pe care le-ar fi sustras din zona petrolieră Schela Moineşti. În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.