Cum au întâmpinat Ziua Națională a României elevii Școlii „Miron Costin”

De Ziua Națională a României și la Școala Gimnazială ,,Miron Costin”, din Bacău, a fost sărbătoare – ne-a informat echipa managerială a instituției (director – prof. Călin-Leon Boambă și director adjunct – prof. Mihaela-Loredana Perju). Invitați de onoare la eveniment au fost reprezentanții Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, Maricel Boghiu și Ciprian Iftimiu, președintele de onoare al Societății Despărțământul ASTRA ,,Vasile Alecsandri” Bacău – prof. Mitică Pricopie și pictorul de artă naivă Bădița Ioan Măric.

Activitatea ,,1 Decembrie, ziua care ne unește ca români” (coord. bibliotecar Adrian Enășel, prof. Alina-Monica Costin și președinta Asociației Părinților Școlii, Geanina-Simona Ichim), care face parte din proiectul educațional „Povești împărtășite, povești trăite, povești pur și simplu”, și-a propus să-i determine pe elevii costinieni să înțeleagă ce istorie frumoasă avem, să le trezească sentimente de patriotism și prețuire față de înaintași și jertfele lor, să descopere frumusețea tradițiilor și obiceiurilor românești, unice în lume. În acest context multidisciplinar, elevii și părinții au împodobit sălile de clasă cu ornamente tradiționale și au purtat cu mândrie portul popular românesc. Iar Asociația Părinților, partener în această activitate, a premiat, cu vouchere valorice în valoare totală de 650 de lei, trei săli de clasă de la Școala „Miron Costin” și trei ale preșcolarilor de la Grădinița Nr. 23,.

Profesorii Gabriela Boambă și Alexandru Lupu au prezentat însemnătatea și semnificația zilei de 1 Decembrie și contextul înfăptuirii ,,visului de veacuri” al poporului român, iar prof. Călin-Leon Boambă a prezentat Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, precum și Societatea Despărțământul ASTRA ,,Vasile Alecsandri”. Prof. Mitică Pricopie a afirmat că în îndelungata sa activitate de coordonator de dansuri populare, de profesor, de director de școală și de organizator de tabere nu a remarcat atâta mobilizare printre elevii unei școli, atâta mândrie de a purta portul național și de a prezenta tradițiile noastre românești.

1 de 25

Activitatea s-a încheiat cu un spectacol de cântece patriotice și dansuri populare, precum și cu scenete, pe fundalul derulării drapelului național colorat cu pigmenți obținuți din reacții chimice făcute de elevii clasei a VII-a C, îndrumați de prof. Nadia Ciuche. Elevii claselor a IV-a D (înv. Ionela Măgirescu), I E (înv. Elena Matasă), a II-a D (înv. Ramona Zarzu), a II-a A (înv. Laura Morărașu), a IV-a C (înv. Simona Iordache), a V-a C (dirig. Andra Hanga), a V-a D (dirig. Liliana Mereacre), a V-a E (dirig. Adriana Vrabie), a VI-a C (dirig. Gabriela Boambă), a VII-a A (dirig. Irina Diaconu) a VIII-a C (dirig. Oana Gheorghiescu), grupul dansatorilor claselor a III-a D și a IV-a D (prof. coord. Mirela Șerban) și corul școlii (coord. prof. Daniel Macovei) au încântat spectatorii cu momente de simțire românească, scăldate-n emoții și lacrimi.

Toate glasurile de românași și româncuțe au încheiat programul artistic intonând, la unison, ,,Trăiască România dodoloață!”.