CSM Bacău, victorie cu 3-0 la Piatra Neamț, cu Ceahlăul 2

Debut cu dreptul pentru Andrei Întuneric pe banca divizionarei C CSM Bacău. Sâmbătă, în primul amical din inter-sezon „CSMeii” s-au impus cu 3-0 pe terenul nou-promovatei în Liga a III-a, Ceahlăul 2 Piatra Neamț. Toate cele trei goluri ale băcăuanilor au fost înscrise de stranieri aflați în probe: nigerianul Kolade (ex Dacia Unirea Brăila, via Turceni) și americanii Saunders și Raheem.

„Un test bun, care ne-a arătat la ce stadiu ne aflăm din punct de vedere fizic. Suntem într-o perioadă de acumulări și, deși în planul omogenității avem de suferit în condițiile în care testăm mulți jucători, o bună parte din lucrurile exersate la antenamente au fost puse în practică în acest amical. Scorul nu are relevanță”, a declarat antrenorul oaspeților, Andrei Întuneric, care a precizat că gruparea sa va continua căutările în ceea ce privește definitivarea lotului de jucători.

CSM Bacău a început jocul de pregătire de la Piatra Neamț în următoarea formulă: Frumuzache- Șt. Pavel, Adăscăliței, Poenar, Stroie- Banu, Botezatu- Gherasim, Negoiță, Beciu- Kolade. Pe parcurs au mai intrat: Gana, Iosub, Moroșanu, L. Popa, V. Bălan, Dascălu, nigerienii Israel și Kolade și nord- americanii Raheem, Saunders și Roberts.

Miercuri, 31 iulie, de la ora 17.30, CSM Bacău va evolua în primul meci oficial al sezonului, întâlnind, în deplasare, concitadina Aerostar, în turul inaugural din faza regională a Cupei României. Tot sâmbătă, o altă divizionară C a județului, Viitorul Onești a fost învinsă cu 2-1 în deplasare de CSM Vaslui.

Oneștenii, cu un nou cuplu la comandă format din directorul tehnic Ioan Sdrobiș și antrenorul Ovidiu Dănănae vor începe, la rândul lor, sezonul miercuri, 31 iulie, pe terenul Voinței Cudalbi 2015, în aceeași fază a Cupei României.