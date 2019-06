Sâmbăta, 8 iunie 2019, s-a desfășurat la Bacău Concursul de informatică „Super Aventura Programării în Scratch”, dedicat elevilor din școala primară și gimnazială. Acest concurs a fost organizat de Asociația EduSoft, oferind elevilor de 8-14 ani șansa să-și demonstreze competențele căpătate în cadrul lecțiilor gratuite de informatică din cadrul cercului „Programare cu răbdare”.

Concursul a avut loc în două serii de câte 11 elevi, iar obiectul întrecerii a fost realizarea unui joc asemănător cunoscutului Snake (Șarpele), dar ceva mai simplu. La sfârșitul concursului, micii programatori au fost recompensați cu diplome, iar cei mai buni au primit premii constând în jocuri educative, adecvate vârstei.

Copiii au lucrat în liniște, iar juriul a fost format din Alexandra Bereșteanu (Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu), Mihai Nejneriu și Alexandru Spiridon (Colegiul Național „Vasile Alecsandri”).

„Copiii chiar au lucrat frumos – a declarat Mihai. Erau foarte concentrați, serioși și parcă nu-i recunoșteai. La lecții erau ceva mai zgomotoși, dar se pare că i-a motivat concurența și faptul că aveau o temă cu itemi foarte clar definiți. Credem că vom mai organiza asemenea concursuri, pentru cei mici. De asemenea, pe cei care au terminat acum clasa a VIII-a îi așteptăm la activitățile noastre din anul școlar următor din cadrul cercului.” a declarat Bogdan Pătruț, coordonatorul proiectului, derulat de jumătate de an și care a fost premiat la București, în cadrul festiv al „Galei Elevului Reprezentant – From Esc to Ctrl in Education”, desfășurată acum câteva zile. LINK: http://sparknews.ro/2019/06/01/gala-elevului-reprezentant-cine-sunt-profesorii-de-10-si-ce-elevi-au-fost-premiati-plus-cinci-proiecte-pentru-educatie/

Inițiat de un profesor de la Facultatea de Informatică din Iași, care locuiește în Bacău, acest cerc de informatică a reușit să atragă atenția a câteva sute de elevi de liceu și gimnaziu, interesați de a afla mai multe despre grafică, inteligență artificială, algoritmică, baze de date, web-design și altele.

Profesorul Bogdan Pătruț ne-a mărturisit că a inițiat această activitate, văzând că tinerii din Bacău nu au suficiente oportunități de a descoperi importanța informaticii, precum și șansele pe care le oferă industria IT din România la ora actuală, cum este, de exemplu în Iași, la numai două ore de Bacău.

„De prima dată când am aflat de cerc, am fost foarte încântată și mi-am spus că trebuie să particip la aceasta activitate. Ma bucur ca am găsit un astfel de cadru și mă simt norocoasă că am ocazia de a învăța ceea ce îmi place de la tot felul de persoane cu experiență în domeniu, înconjurată de elevi cu aceeași pasiune. Pe lângă lectorii de la care mi-am clarificat câteva noțiuni sau chiar am învățat lucruri noi, mi-am făcut prieteni cu care mi-am putut împărtăși ideile. Mi se pare o modalitate foarte buna de învățare, deoarece ne putem consulta cu alte persoane din afara cercului nostru de prieteni. Mi-au plăcut toți invitații aduși și temele abordate de ei. Nu am lipsit la nicio întâlnire și sper să nu se întâmple ca sa nu pierd nimic. Toată această activitate mă motivează sa lucrez și mai mult și mă introduce într-un mic spirit de competiție.” ne-a mărturisit Alexandra Pribagu, de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”.

Paul Colța, un entuziast participant la cerc, vine tocmai din Săbăoani, județul Neamț, în fiecare week-end, pentru a participa la lecțiile și întâlnirile cu invitații domnului Pătruț.

„Fiind în clasa a XII-a consider că această pregătire este binevenită. Nefiind de la un liceu din Bacău, nu cunoșteam pe nimeni la prima întâlnire, dar în timp am reușit să leg foarte ușor prietenii. Consider că această comunitate conține unii dintre viitorii programatori de succes ai României. Pentru mine lectorii de la acest cerc sunt profesorii pe care aș fi vrut sa îi am la clasă. Sunt foarte interesanți și aș vrea să îi ascult în fiecare zi, pentru că ei reușesc să mă facă să înțeleg informatica foarte bine. Înainte să aflu de cerc nu mă gândeam că o să cunosc atâția programatori de top într-un timp atât de scurt.”

Activitatea este gratuită și se organizează de către Asociația EduSoft, care este în căutarea de parteneri locali care să sponsorizeze și să investească pe termen lung pentru copiii din comunitatea băcăuană. Printre cei care au venit alături de această inițiativă sunt Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Colegiul Național „Ferdinand I”, Fundația „Sfântul Ioan Bosco”, Arena Mall, Asociația Betania, Hostel Holland, Romania Host, Ermacom, Comfert, Dafferman, Microchip, Eco Sistem, Raiffeisen Bank (Bacău), ISSCO, Genmiree, C & C Residence, Dare Design, Ramelle, Arena Gym, Damove, Ferma Socială Bettine, Primăria Târgu Ocna, Lungu Serv Cont, Closer to Fashion și alții.

Un alt concurs, ce se va desfășura în următoarea perioadă, se adresează fetelor, eleve de liceu pasionate de informatică. Concursul “The Code of Beauty – The Beauty of Code” se află la a doua ediție, de data aceasta fiind vorba despre o participare la nivel național. Deșteptarea a scris despre prima ediție, desfășurată în ianuarie 2015 aici:

https://www.desteptarea.ro/concurs-de-informatica-pentru-eleve-si-studente/

1 of 10

Sunt înscrise deja peste 50 de fete din București, Galați, Brăila, Adjud, Ploiești, Târgoviște, Onești, Râmnicu Vâlcea, Buhuși și Bacău. Înscrierea este deschisă până pe data de 10 iunie 2019 și pot participa echipe formate din câte două fete de liceu.

Concursul este structurat în două etape, etapa online 11-14 iunie și etapa onsite 25 iunie.

“Scopul concursului este să îndrumăm fetele să se orienteze în pregătirea universitară şi în cariera profesională către domeniul IT&C. Credem că procentul prezenţei feminine în domeniul IT&C poate crește.” au declarat organizatorii concursului.

Puteți susține inițiativa educațională „Programare cu răbdare” accesând site-ul https://programarecurabdare.ro/ajuta/

Carina Andreea Ivu, elevă la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău