Top Story Circ? Grădiniță? Nu, doar Consiliul local Aici sunt voturile dumneavoastră? de Desteptarea -

Pe ușile de acces în sala în care se țin ședințele Consiliului Local Bacău ar trebui puse afișe care să-i atenționeze pe cei care intră că o fac pe propria piele și că nimeni nu răspunde în cazul în care vor suferi traume. Pentru că un cetățean neavizat s-ar putea trezi cu oarece probleme psihice dacă ar asista prea mult la ședințe cum a fost cea de miercuri. PNL a venit cu tăticul la școală Problema Societății de Servicii Publice (SSP) înființată de Primărie a fost din nou pe ordinea de zi. Primarul Cosmin Necula a anunțat că, deși a invitat membrii Opoziției să participe la dezbaterea publică și la negocierile dintre municipalitate și SSP, nu s-a prezentat nimeni la aceste întâlniri. „În momentul în care o societate a orașului lucrează pentru oraș, avantajele sunt evidente. Vrem acum să trecem la etapă următoare: SSP să administreze o parte a domeniului public a municipiului Bacău pe care Primăria nu o poate face”, a spus Necula. I-a replicat liderul de grup al PNL, Daniel Miclăuș, care l-a informat, sec, pe primar că Biroul Permanent al partidului a decis ca reprezentanții liberali să se opună acestui proiect și, prin urmare, consilierii PNL nu vor participa la vot. „Ați pus disciplina de partid mai presus de interesele cetățeanului”, i-a replicat primarul Necula. „Dar va veni un moment în care vă veți da seama de eroarea în care va aflați punând mai presus disciplina de partid”, a mai spus Cosmin Necula. Ovidiu Popovici, secretarul municipiului a intervenit și a explicat că mandatul unui consilier este să reprezinte cetățenii care l-au ales, votul imperativ fiind interzis. Consilierii liberali au părăsit unul câte unul sala, sub supravegherea atentă a consilierului județean PNL Petrică Mihăilă, despre care se spunea că ar fi fost delegat de partid să aibă grijă de modul în care se votează. Cum modalitatea de vot secret nu mai permitea nimănui să se vadă cum se votează, consilierii liberali cărora li s-au alăturat independentul Cristian Ghingheș și Cristinel Manolache (PSRo) au părăsit sala de ședințe. Prima lipsă de cvorum Au urmat câteva minute de negocieri, în care s-a încercat convingerea celor ieșiți să se întoarcă. Președintele de ședință și-a dat seama că, părăsind sala, consilierii Opoziției au lăsat ședința fără cvorum. Pentru că pe ordinea de zi erau multe proiecte care priveau persoane fizice, unele dintre acestea fiind prezente și în sală, până la urmă doi consilieri – Ilie Bârzu și Daniel Miclăuș – au acceptat să reintre în sală pe durata votului secret. Din cei 15 consilieri prezenți au votat numai 13, toți «pentru», dar numărul de voturi a fost insuficient. Alți doi consilieri – Eusebiu Diaconu și Romică Botoi – nu au putut vota întrucât un ordin al prefectului îi scotea din ecuație. Dar asupra acestei probleme vom reveni mai jos. PSRo, o poveste încâlcită Încă de la începutul ședinței de consiliu local se simțea o stare apăsătoare între colegii de partid Diaconu Eusebiu, Romică Botoi și președintele formațiunii, Cristinel Manolache, fapt ce s-a confirmat în momentul în care s-a ajuns la discuția privind demisia consilierului local Cosma Elena. După ce proiectul de hotărâre a primit toate avizele comisiilor, s-au inițiat discuții pe marginea subiectului, primul care a luat cuvântul a fost consilierul Mădălin Pârâianu. Acesta a vrut să fie lămurit în privința situației în care se află PSRo, după ce toată lumea a primit o adresă prin care se spunea că partidul s-ar fi autodizolvat și chiar ar fi radiat din Registrul Partidelor. Cristinel Manolache a răspuns răspicat: „ Colegul nostru din consiliul local, Mădălin Pârâianu se află într-o eroare totală. Partidul Social Românesc încă există, el nu a fost radiat, din Registrul Partidelor Politice din România. Nu am ce să comentez cu privire la demisia doamnei Cosma, dar luăm act de decizia dânsei și atât, punct!”. Consilierul PSD, Mădălin Pârâianu i-a atras atenția acestuia că urmează alte două puncte în care nu este vorba de demisii, iar considerentele sunt cu totul diferite. După această remarcă a luat cuvântul Eusebiu Diaconu spunând că: „Pe data de 29 când se presupune că s-a întrunit biroul politic municipal și cel județean, la acea dată s-a făcut o ilegalitate și un abuz, pentru că pe data de 15 decembrie a avut loc congresul partidului PSRo, și acolo s-a decis autodizolvarea partidului. Deci, atunci automat și filialele s-au autodizolvat.” Uite partidul, nu e partidul… Consilierul a precizat că în urma hotârârii congresului s-a depus la Tribunalul București o cerere pentru radierea partidului, din registrul partidelor politice. Acesta a mai spus că în ceea ce îl privește pe el și pe colegul său, Romică Botoi s-a luat o decizie ilegală și nestatutară. Aceștia au atacat decizia în instanță, sublinând că li s-a făcut o mare nedreptate. Cristinel Manolache a ținut să clarifice situația spunând că, într-adevăr partidul se află în procedură în instanță și că abia când acesta se pronunță definitiv, în acel moment se va radia partidul din lista partidelor politice din România. Manolache a continuat spunând că: „Eusebiu Diaconu și Romică Botoi au atacat în instanță, decizia pe care am luat-o noi, iar instanța a respins ceea ce au făcut ei ca și acțiune în instanță, și mai au dreptul la o cale, iar dacă și acolo primesc același răspuns…dar, aici vorbim despre emitea unui ordin de prefect, care are titlu executoriu. Restul cu partidul desființat este povestea lor”. El a concis: „Să meargă la București și să rezolve problema”. Atac și contra-atac Consilierul Romică Botoi a vrut inițial să nu intervină asupra deciziei, însă după replicile acide care au avut loc între Cristinel Manolache și colegul său, Eusebiu Diaconu, a decis să vorbească. „Domnul Manolache merge în paralel cu ceea ce trebuie să spună. Noi am fost la București și am luat legătura cu toate persoanele în cauză și știm exact care este situația. Dumnealui încearcă să știu eu…nu îmi găsesc cuvintele, pentru că am atâtea emoții și atâția nervi că nu îmi dau seama. Crede că este, nu știu cine se crede, consideră că tot ce a făcut Partidul Socialist Românesc în filiala Bacău, se datorează dânsului.” Colegul său a ținut să precizeze că o dată cu autodizolvarea partidului, ei au devenit independenți în cadrul Consiliului Local Bacău. Consilerul Eusebiu Diaconu a ținut să-i reamintească lui Cristinel Manolache că se află în ilegalitate în consiliul local spună că: „Domnul Manolache vorbește de legalitate, dar dumnealui și-a pierdut de mult calitatea de membru partid și de consilier local PSRo, când a candidat pe listele Partidului Mișcarea Polulară pentru un fotoliu de deputat, automat și-a pierdut calitatea de membru. Stă abuziv aici și vobește de legalitate și respect”. A doua lipsă de cvorum Cei doi consileri au depus o notă de informare care a fost dată citirii, ieri în cadrul ședinței ordinare și care a fost înaintată primarului Cosmin Necula pe 19 ianuarie 2018. Primarul Cosmin Necula a precizat că defapt informarea se traducea mai scurt prin excluderea celor doi consileri dintr-un partid care oricum nu își mai făcea treaba. Votul pentru luarea de act a Ordinului de Prefect nu a mai fost luată pentru că majoritatea a plecat din sală, astfel nu s-a mai întrunit cvorum și s-a încheiat ședința fără a se mai vota niciun proiect. Cabina de vot Pentru că la ședința precedentă, cea în care s-a acuzat că un membru al Opoziției ar fi votat altfel decât se decisese, s-a cerut urnă și cabină de vot, tot ce a însemnat vot secret (cam jumătate din cele peste 40 de puncte de pe ordinea de zi) în ședința de ieri s-a făcut într-o cămăruță în care intră pe rând fiecare consilier. Pentru fiecare proiect asta însemna cel puțin cinci minute, din acest motiv ședința lungindu-se destul de mult. Răzvan Bibire

