Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice: între sublim și ridicol

Prima ceremonie de deschidere din istoria Jocurilor Olimpice desfășurată în afara unui stadion, pe fluviul Sena din Paris, a generat numeroase comentarii în lumea întreagă, atrăgând critici dar și laude. Evenimentul inedit de vineri seară a stârnit controverse și nu a făcut unanimitate în rândul reprezentanților mass-media.

Critici acerbe din partea presei britanice

Presa britanică s-a arătat deosebit de critică față de spectacolul desfășurat pe Sena, ironizându-i pe francezi din cauza ploii torențiale care a căzut în cel mai nepotrivit moment. „Wet a mistake!” a titrat cotidianul Daily Mail, într-un joc de cuvinte ironic, continuând: „Ce dezastru, ceremonia de deschidere se transformă în haos: ploaia acoperă muzica, sportivii și oaspeții din Regat sunt nevoiți să poarte pelerine, iar spectatorii să se adăpostească… în timp ce furtunile lovesc evenimentul adesea bizar”.

Laude și apreciere de la The Sun

În contrast, The Sun a elogiat spectacolul, descriindu-l ca „Seine-sational”. „Istoria este pe cale să se scrie cu această ceremonie magnifică, ce are loc pe Sena mai degrabă decât pe un stadion”, subliniază tabloidul englez. „Jocurile Olimpice au început într-un Paris îmbibat de ploaie, cu o ceremonie de deschidere plină de stele și o paradă uimitoare a bărcilor sportivilor. Peste un miliard de oameni din întreaga lume au urmărit extravaganța de patru ore, în valoare de 120 de milioane de lire sterline, care a fost încheiată de cântăreața emblematică Celine Dion”, scrie The Sun.

Reacții pozitive din partea presei americane și spaniole

De cealaltă parte a Atlanticului, CNN a vorbit despre un „spectacol amețitor” și o „ceremonie orbitoare”. „Nici ploaia torențială nu a stricat spectacolul epic”, subliniază americanii.

În Spania, ziarul Marca a apreciat că organizatorii francezi au oferit „cea mai frumoasă ceremonie din istorie”, cu imaginea vasului olimpic zburând spre cer, după ce a fost aprins de Marie-Jose Perec și Teddy Riner. Marca a acordat totodată titlul onorific de „cea mai festivă barcă” delegației spaniole și a evidențiat participarea tenismanului spaniol Rafael Nadal la ultimele momente ale ceremoniei, când a primit torța din mâinile legendarului fotbalist francez Zinedine Zidane, înainte de a o transmite mai departe, după o călătorie la bordul unei bărci în care s-a aflat și Nadia Comăneci.

Critici din Germania

În Germania, cotidianul popular Bild a regretat că „mulți spectatori au părăsit o sărbătoare pompoasă” și au fugit să se adăpostească. „Dar ploaia este mai puternică. La un moment dat, unii dintre sportivii de pe puntea ambarcațiunii germane au devenit și ei prea uzi și inconfortabili. Cinci dintre ei au părăsit puntea superioară și au coborât într-o zonă mai uscată pentru a se încălzi. Dar asta nu a fost pe placul securității care se afla pe navă”, adaugă Bild.