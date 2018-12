Există o seamă de cetățeni care reacționează pavlovian la pozele cu copaci tăiați și/sau camioane încărcate cu lemne: imediat intră în modulul agresiv-războinic și încep să declame sloganurile cunoscute cu hoții de lemne, copacii care sunt măcelăriți, nimeni nu-i vede pe ăștia, ne fură străinii pădurea, unde sunt autoritățile?!

Fără să contrazic această abordare, vreau doar să remarc un fapt: reacțiile de acest gen s-au înmulțit exagerat într-o perioadă în care lucrurile par să stea exact invers. O spun cei din Comunitatea Forestierilor – Fordaq România care, recunoscând criza de mediu din anii trecuți, spun că s-a ajuns, acum, din cauza suprareglementărilor și a supraprotecției la o criză socială deoarece lemnul se exploatează tot mai greu.

Da, știu, e un șoc pentru unii să afle că lemnul se exploatează și se industrializează și nu stă în pădure pe vecie; totuși, pare trist pentru unii care dorm în pat de lemn, mănâncă pe o masă din lemn și care mai răsfoiesct uneori cărți făcute din… lemn.

Ce spun forestierii? Că avem de-a face, astăzi, cu o criză de lemn de foc, de exemplu. Aveți idee cât mai costă o căruță cu lemne? La țară nu e gaz și nici încălzire centrală; țăranii încă ard lemne ca să se încălzească iarna. Iar din cauză că unii văd peste tot hoți de lemne, locuitorii din mediul rural plătesc, astăzi, dublu, încălzirea. De ce? Pentru că, în ciuda a ceea ce cred unii, autoritățile au reacționat și au pus tot felul de sisteme de control care au pus piedici industriei.

Fordaq spune că, pentru 2019, la licitațiile organizate de Romsilva, procentul mediu de adjudecare a masei lemnoase pe picior a fost de 45%, faţă de 92%, anul trecut.

Dacă sunteți pe rețelele sociale, nu se poate să nu primiți măcar o dată pe zi îndemnul la semnarea unei petiții care să interzică exportul de bușteni. Forestierii dau, însă, de înțeles că deja e inutilă, România nu mai exportă, ci importă: aproape 3 milioane mc, echivalent lemn rotund de răşinoase, în 2018. Toată lumea se pricepe la păduri, există numeroși păreriști care își fac de treabă și ne amenință că o să rămânem fără copaci; Inventarului Forestier Naţional spune, însă, altceva.

Și anume că în ultimii 30 de ani suprafață împădurită a crescut, nu a scăzut. Pare șocant, dacă singura sursă de informare este Facebook-ul. Dacă am fi mai circumspecți și am încerca să verificăm când și în ce țară au fost făcute pozele cu despăduririle masive pe care le vedem pe wall, poate am discuta mai relaxați și mai obiectiv această problemă. Că, nu știu de ce, am vaga impresie că există cineva care beneficiază de tot acest circ propagat pe rețelele sociale…