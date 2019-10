Asociația „Valoare Plus” Bacău în colaborare cu Cooperativa Socială Proxima, Asociația Lule și Fundatia Comaschi din Italia a organizat o campanie de prevenție în rândul elevilor de liceu care a avut loc miercuri, 9 octombrie, la Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen” Bacău și la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău.

Campania a presupus o întâlnire directă cu elevii care provin din medii defavorizate, prin care li s-a prezentat o serie de metode de identificare și prevenire a Traficului de Persoane. De asemenea, elevii au avut oportunitatea să intre în dialog cu reprezentanții din Italia, discutând, în special, despre realitatea existentă în acest moment pentru unii cetățeni români ce se afla pe teritoriul Italiei și care trec prin diferite forme ale Traficului de Persoane.

Cooperativa Proxima, prin intermediul serviciului său de asistență solidară, își desfașoară activitatea pe teritoriul sicilian, unde fenomenul exploatării forței de muncă în agricultură este prezent în mod masiv. Asociația „Lule” și Fundația „Comaschi” lucrează în nordul Italiei, confruntându-se cu fenomenul exploatării sexuale.

„Obiectivul nostru, aici în România, este de a explica elevilor ceea ce vedem și găsim noi la noi în Italia și cum ar trebui ca ei să procedeze pentru a nu cădea pradă acestui gen de trafic de persoane. Acest proiect este dedicat pentru țara dvs. pentru că în zona în care lucrăm cea mai mare prezență este a comunității românești. Copiii au fost foarte receptivi la informațiile pe care noi le-am prezentat și chiar au rămas surprinși când le-am prezentat realitatea dinItalia”, a declarat Michele Millili, reprezentat al delegației italiene.

În România, cele trei organizații desfășoară o activitate intensă direcționată pe fenomenul exploatării la locul de muncă și exploatarea sexuală. Campania se desfășoară în școli și licee din județele Botoșani, Iași și Bacău în cadrul proiectelor „Metiamo ali” al Asociației „Lule” și al Fundației Comaschi și „Fari 3”, al Cooperativei sociale Proxima, prin Acțiunea sistemului „La Busola”, finanțat de către Departamentul italian pentru Egalitatea de Șanse.

La fiecare întâlnire din cele două colegii băcăuane au participat peste 100 de elevi de liceu. Reprezentanții asociațiilor italiene au declart că România deține locul doi ca număr de prostituate în Italia, după Nigeria și înaintea Albaniei.

„Am mai auzit despre traficul de persoane pentru că am mai participat la întâlniri pe această temă. Este important pentru noi să primim astfel de informații pentru că, mai ales după ce împlinești 18 ani, suntem expuse la astfel de pericole și trebuie să știi cum să reacționezi. Noi chiar am avut o colegă într-o asemenea situație și care a fost aproape să alunce pe această pantă, dar noi, colegele ei care aveam astfel de informații am intervenit. I-am deschis ochii și putem spune că am ajutat-o și chiar salvat-o.”

Laura Bolfă

„Eu nu cred că voi ajunge într-o astfel de situație pentru că sunt bine informată. Am cunoștințe care au trecut prin situații asemănătoare aici, acasă. Le-am auzit poveștile. Din păcate, chiar dacă unora le este foarte greu, sunt și fete care preferă să facă treaba asta. Unele au ajuns în aceste situații pentru că așa au vrut dar sunt și fete care au fost constrânse să facă treaba asta. De aceea consider că sunt foarte importante genul acesta de activități la care am paricipat astăzi, mai ales că sunt tinere cărora nu are cine să le deschidă ochii și să le dea informații reale despre această problemă.”

Carmen Neagu

„Cred că traficul de persoane este în creștere și se face cu persoane din ce în ce mai tinere care sunt mai naive. Nu m-am aflat niciodată într-o astfel de postură pentru că știu să păstrez distanța față de anumite persoane. Eu sunt foarte selectivă chiar și pe siteurile de socializare unde nu accept conversații cu oameni pe care nu-i cunosc. Cunosc fete care au avut propuneri pe social media și care erau gata gata să pice în această plasă, dar au evitat acest eșesc, cel mai bun lucru pe care l-au făcut fiind discuția cu părinții. Dacă ți se întâmplă așa ceva trebuie să vorbești cu părinții, cu profesorii sau chiar să mergi la Poliție.”

Alisa Chele