Actualitate Cadouri pentru gimnastele SCM de Florin Stefanescu -

Cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului, micuțele gimnaste de la Sport Club Municipal (SCM) Bacău le-au oferit o mică surpriză părinților lor. Totul a fost pus la cale la Sala de Gimnastică a clubului de pe strada Băncii, acolo unde sportivele au susținut un program demonstrativ. Gimnastele și-au arătat maestria fiind permanent supravegheate de antrenorii Vasilica și Cornel Agop. Prestația micuțelor a fost răsplătită cu ropote de aplauze dar și cu cadouri, pe care antrenorii le-au oferit sportivelor cu sprijinul clubului, al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Asociația Județeană de Gimnastică și Uniunea Armenilor din România filiala Bacău. “Ne-am gândit să oferim copiilor cu ocazia Sărbătorilor de iarnă aceste cadouri pentru că le merită. Suntem mulțumiți de prezența copiilor la sală și pentru modul în care au asimilat informațiile pe care le-au primit de la noi”, a declarat antrenorul emerit Cornel Agop care a precizat că are în pregătire 60 de copii. În anul pe care îl încheiem, cea mai bună performanță a fost cea înregistrată de Daria Iacob care s-a clasat pe locul 15 la Campionatul Național de Juniori, clubul băcăuan fiind într-o perioadă de acumulare și de reformare. Pentru 2018, antrenorii de la SCM Bacău își doresc să poarticipe cu sportivele la Campionatul Național de Juniori unde și-au propus accederea în finalele pe aparate și chiar câteva medalii. 12 SHARES Share Tweet