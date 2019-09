În Săptămâna Europeană a Mobilității l-am cunoscut pe Bogdan Duca, un tânăr băcăuan proaspăt câștigător al Cupei Naționale de Maraton la mountainbike. Bogdan este absolvent al Colegiului Național de Artă „George Apostu” promoția 2010, a studiat un an la „inginerie” după care s-a reorientat către facultatea de sport de la Universitatea Bacău. Anul acesta a terminat și Facultatea de Antrenori – secția ciclism, din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și este ciclist profesionist la clubul Carcover Veloteca Racing Team Oradea.

Mobilitate ….pe bicicletă

Dacă am pomenit la început de Săptămâna Europeană a Mobilității care promovează printre altele și mersul pe bicicletă, Bogdan Duca nu crede în rezolvarea poluării mediului înconjurător dacă mai mulți oameni ar alege să se deplaseze doar cu bicicleta. „Poate doar dacă toți oamenii ar renunța la mașini. Atunci poate că da. Dar cu siguranță dacă alegi să te deplasezi cu bicicleta poți să ajungi mult mai repede la destinație, pentru că altfel te miști în aglomerația din trafic”, a spus Bogdan Duca, afirmând că deține un autoturism dar că preferă, în oraș, să se deplaseze pe bicicletă. Nu i-au scăpat din vedere nici noile proiecte legate de pistele de biciclete, dar nici faptul că sunt câteva piste care au fost amplasate pe trotuare și nu pe carosabil, așa cum se procedează în orașele europene. Dincolo de ciclismul urban, Bogdan Duca a precizat că unul din avantajele acestei forme de mișcare este deconectarea de la forfota orașelor și posibilitatea de a petrece timp de calitate, în mișcare, în natură, pe fondul unor peisaje încântătoare.

Ciclismul ca performanță

Revenind la performanța ciclistului băcăuan, Bogdan Duca a câștigat pentru al doilea an consecutiv Cupa Națională de Maraton la mountainbike, o competiție care a cuprins cinci etape. Acestea s-au disputat la Avrig, Arefu, Luncavița, Păltiniș și Moinești. La ultima etapă, desfășurată duminică, 15 septembrie, s-a făcut și festivitatea de premiere, Bogdan Duca devenind câștigătorul acestei competiții. „Pe bicicletă sunt, cred, de când mă știu, dar mai serios am început să practic acest sport din 2013, iar din 2014 am trecut la profesioniști”, a povestit proaspătul campion. De când este profesionist, Bogdan a făcut parte din mai multe cluburi din Iași, Sibiu, Suceava iar acum este în echipa Carcover Veloteca Racing Team Oradea. Sigur, întrebarea a fost de ce nu face parte dintr-o echipă băcăuană iar răspunsul a fost cât se poate de simplu: în Bacău nu există o echipă profesionistă de mountainbike.

Deținător al mai multor trofee naționale, Bogdan Duca a participat și la competiții puternice, amintind de Cupa Mondială din Germania din 2016 și de Campionatul Mondial din Cehia din același an. Anul trecut a participat la alte competiții de marathon moutainbike în Cipru și Croația. De altfel, Bogdan este membru al lotului național balcanic de mountainbike al României.

Fiind absolvent al Facultății de Antrenori-secția ciclism, din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Bogdan se vede toată viața în preajma bicicletei, chiar și după ce își va încheia cariera de ciclist montan de performanță. Chiar dacă e licențiat în „educație fizică și sport” și a studiat și modulul de pedagogie ceea ce i-ar permite să fie profesor de educație fizică și sport, Bogdan ar alege antrenoratul. Drept dovadă a deschis în Bacău un club, «Cycling Academy», în care dorește să atragă cât mai mulți copii pentru a-i îndruma spre această ramură a sportului.

20.000 de kilometri

Este distanța medie pe care Bogdan o „petrece” pe bicicletă timp de un an. Dacă partea de divertisment este mai scurtă, majoritatea kilometrilor îi realizează la antrenamente și apoi în cadrul concursurilor. Astfel, perioada competițională din 2019 se apropie de final, Bogdan urmând a participa la ultimele patru-cinci concursuri, primul dintre acestea urmând a se disputa weekendul viitor. După încheierea sezonului competițional Bogdan va lua o vacanță de două-trei săptămâni, apoi va începe antrenamentele. Pe perioada iernii va participa și la cantonamente de pregătire, care se vor derula în Turcia, Cipru și în Grand Canaria. Pentru sezonul competițional de anul viitor, Bogdan Duca va încerca să-și apere titlul de la Cupa Națională și va ataca titlul de campion național de la „Campionat”, titlu care momentan îi lipsește. La ediția 2019 a Campionatului Național, desfășurat în urmă cu două săptămâni la Miercurea Ciuc, Bogdan Duca s-a clasat pe podium, cucerind medalia de bronz.

Suntem mândri că un băcăuan a ajuns să îi fie recunoscute performanțele la nivel național și internațional! Cei fascinați de acest sport, pot urmări activitatea campionului băcauan pe pagina sa de facebook.