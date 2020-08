Avocatul oneștean Gelu Panfil, consilier local independent, s-a alăturat echipei PSD și va fi candidatul partidului pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Evenimentul a fost anunțat chiar de președintele organizației județene a PSD, europarlamentrul Dragoș Benea, într-o conferință de presă la care au participat și Gelu Panfil, dar și deputatul Lucian Șova și primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc.

„Oneștiul – a spus Dragoș Benea – trebuie să aibă această poziție în Consiliul Județean, lucru care se va întâmpla pentru prima oară cel puțin din anul 2000 încoace. Colaborarea dintre primarul Nicolae Gnatiuc și consilierul local Gelu Panfil își are izvorul în ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Municipal Onești, unde domnul Panfil a fost o perioadă președinte al Consiliului de Administrație și unde au fost făcute și se vor mai face importante investiții”.

Președintele județenei PSD a apreciat că Oneștiul are acum o echipă din acest partid bine sudată.

Noul membru al PSD consideră că ziua de miercuri, 5 august, a fost prefațată de ceea ce s-a întâmplat până la ea. „Amintesc aici – a spus Gelu Panfil – în primul rând de cel mai important proiect de infrastructură, Autostrada A13, pe care îl sprijin în mod public. Dar și de ultimii patru ani, în care am avut cu primarul Oneștiului o relație bazată pe sprijin reciproc și pe respect. Cred că împreună și cu toți colegii din Consiliul Local am reușit să arătăm că ceea trebuie făcut se poate.” Panfil a amintit de implicarea sa în proiectele de la Spitalul municipal, dar și de proiectele importante care urmează a fi derulate în continuare în municipiu, precum modernizarea administrației locale, reabilitarea Bibliotecii municipale și a pieței Casei de Cultură, pe fonduri europene. „De ce am ales PSD? – s-a întrebat, la final, retoric Gelu Pamfil. Pentru că la PSD am găsit oameni care știu, vor și pot să facă proiecte, chiar pornite de la zero și duse până la capăt. Echipa de aici este un foarte serioasă.”

Dragoș Benea, Lucian Șova și Nicolae Gnatiuc au vorbit, în continuare, despre principalele realizări ale PSD Onești și PSD județean în ultimii patru ani despre evoluția proiectului A13 și perspectivele lui, dar și despre mersul municipiului Onești spre o nouă maturizare economică și socială, cu noi membri ai partidului care îi adaugă plusvaloare. Realizarea proiectului A13 – a opinat Lucian Șova – va determina apariția de noi poli de dezvoltare în zona noastră, iar Bacăul va redeveni un centru de reunire a rutelor comerciale.

Dragoș Benea a opinat, la rândul său, că PSD județean are acum cea mai bună echipă, care va surclasa echipele celorlalte formațiuni politice. „Pornim cu prima șansă la Onești” – a declarat președintele județenei PSD.

Asupra altor idei exprimate la conferința de presă vom reveni.

„Alături de Gelu Panfil vicepreședinte la Consiliul județean putem să facem mult mai multe lucruri importante pentru Onești. SW-a dovedit a fi o persoană echilibrată, determinată să facă lucruri importante pentru oneșteni. A pus întotdeauna umărul la realizarea unui proiect, când a trebuit, și nu a solicitat niciun fel de avantaj.”

Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești