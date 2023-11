Avancronica muzicală: „My Heart Will Go On”

Publicul meloman este așteptat joi, 9 noiembrie la Centrul de Afaceri pentru un concert cu muzici de film. Compusă de John Williams, muzica filmului Superman (1978), cu al său “The Imperial March (Darth Vader’s Theme)”, se situează mereu în topul preferințelor. Compozitorul mărturisea că a dorit să creeze ceva “idealist, înălţător, dar cu influenţe militare”, asociind muzica cu personajul Darth Vader. În anul 1997 apărea celebrul film Titanic.

Muzica a fost creată de James Horner, versurile îi aparțin lui Will Jennings. Céline Dion, este cea care a interpretat una dintre cele mai bine vîndute melodii din toate timpurile, cu vânzări ce au depășit 18 milioane de exemplare: “My heart will go on”. Un alt mare succes l-a repurtat Barbra Streisand cu Memory.

Să ne amintim, în această seară, alături de orchestra simfonică a Filarmonicii Mihail Jora, dirijată de Alexandru Ilie, muzica compusă de Rupert Parkes, cu piesele: You Know Why I’m Here, You Will See, We’ll Talk In The Morning, Return To El Paso. Un sondaj realizat de Classic FM și Radio Times socotește, funcție de votul britanicilor că Lista lui Schindler, cu Liam Neeson, surclasează, în ceea ce privește coloana sonoră Gladiatorul și Stăpânul inelelor.

Când avea 88 de ani și a văzut, pentru prima oară Lista lui Schindler, John William i-a spus lui Steven Spielberg: “Ai nevoie de un compozitor mult ai bun decât mine pentru acest film! Spielberg a răspuns: Stiu, dar toți sunt morți”. Compozitorul american John Williams a câștigat Premiul Oscar, în anul 1993 cu muzica creată pentru filmul lui Steven Spielberg. Pe locul 2 și 3 s-au situat muzicile lui Howard Shore cu Lord of Rings și a lui Hans Zimmer și Lisa Gerrard din Gladiatorul.

Lisa Gerrard cântă cuvinte dintr-o limbă pe care a inventat-o ca să-I vorbească,din inimă, lui Dumnezeu. Now We Are Free! O să ne bucurăm și de muzica filmului, din 2001, Harry Potter și Sorcerer ’s Stone, coloană sonoră ce aparține lui John Williams. La Game of Thrones, temele muzicale au fost imaginate de Ramin Djawadi.Muzica a fost recompensată în anii 2018 și 2019 cu Primetime Emmy Award for Outstanding Music Composition for a Series. Despre muzica din „Stăpânul inelelor”- votată de fani drept cea mai bună coloană sonoră din toate timpurile, șase ani consecutiv, s-a scris enorm. La muzica pentru Piratii din Caraibe – Pe ape si mai tulburi, Hans Zimmer a colaborat cu Rodrigo&Gabriela si Eric Whitacre.

Nu putem încheia fără a aplauda interpretarea unică, de referință a temei din Lista lui Schindler pe care violonistul Itzhak Perlman a oferit-o în compania orchestrei filarmonice din Los Angeles, sub bagheta lui Gustavo Dudamel.

Muzicolog dr. Ozana Kalmuski Zarea