Avancronica muzicală: Concert de Ziua Națională a României

Îmi atrage atenția o fotografie de de epocă, în ramă de lemn, realizată la Atelierul fotografic Fr. Mandy, București, expusă la o Casă de licitații, ce o înfățișează pe regina Elisabeta a României în sala de muzică a Palatului Regal din București. Aceasta este surprinsă la pian în timpul unui concert la care participă numeroși alți muzicieni printre care se află și tânărul George Enescu cu vioara în mână dirijând, orchestra formată din violonistul Grigoraș Dinicu, violoncelistul Dim. Dinicu, viitoarea pianistă Aurelia Cionca, cântăreața Maria Assan, harpista Elodia Coandă-Caselli.

Urmează redarea olografă a Reginei, un citat din „Muntele de foc” a lui Vasile Alecsandri:

Începe pe loc a zice cu foc, Începe uşor a zice cu dor

Un cântec duios atât de frumos, Munţii că răsună,

Șoimii se adună, Codrii se trezescu, Frunzile şoptescu,

Stelele sclipescu, Şi-n cale s-opresc!

Si, îmi sună în minte cuvintele lui George Enescu: ”Ne-am căptușit cu modele false, modelul omului care reușește ușor, care se descurcă, care știe să facă bani. Ne-am pierdut moralitatea, manierele si educația. Am uitat să ne mai îmbrăcăm frumos, să ne mai purtăm elegant. Am pierdut – nu burghezia materială, ci burghezia spiritului, noblețea spirituală. Trăim azi într-un mediu semicultural și parvenit, impulsiv și brutal. Suntem foarte departe de ce am fost cândva…”

În programul Filarmonicii Mihail Jora, dedicat Zilei Naționale a României, vom audia, joi, 30 noiembrie, la Centrul de Afaceri și Expoziții: Suita I-a și Rapsodia a II-a de George Enescu, Trei dansuri românești de Theodor Rogalski și Hora staccato de Grigoraș Dinicu.

Nicolae Iorga, socotit Voltaire al României, spunea bine: „Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții.”

Valentin Doni, dirijorul concertului din această seară, ne va oferi o călătorie prin creații românești de marcă. Interpret, compozitor, Valentin Doni, dirijor permanent al ansamblului simfonic băcăuan este și un excelent orchestrator și afirmația se susține prin multe exemple, dar eu mă voi opri la două lucrări enesciene care m-au fascinat în forma lor pentru orchestră: Sonata a III-a pentru vioară și pian, „în caracter popular românesc” și la, Cantabile și Presto, pentru flaut și pian.

Astfel, pentru a prefața Ziua românilor, voi vorbi cu cuvintele lui Enescu – model de patriotism, demnitate și conștiință, cel care își iubea atât de mult pământul natal încât nu putea sta mai mult de câteva luni printre străini, fără să îi fie dor, pașii lui pornind singuri înapoi: „Cuvântul pe care mi-l repet zi de zi, de când mă ştiu: îndeplinirea datoriei. În realizarea acestui lucru, se cuprind şi bunătatea şi loialitatea, cinstea, corectitudinea, exactitatea. Să ne facem cu toţii datoria şi lumea îşi va recăpăta sensul ei suprem”.

Violonistul Grigoraș Dinicu, recunoscut drept ultimul mare lăutar al Bucureștiului boem, a compus nemuritoarea Horă staccato, cu care ne vom delecta în această seară în anul 1906, an în care și-a dat examenul de absolvent al Conservatorului pe scena Ateneului Român, interpretând partea solistica a Concertului nr. 1 pentru vioara și orchestra de Niccolo Paganini.

Figură emblematică a muzicii românești, Theodor Rogalski (n. 11 aprilie 1901 – d. 11 aprilie 1954, Zürich), primul dirijor al Orchestrei Radio – unde activează peste două decenii, ca dirijor din 1930 până în 1954 și director între 1939 și 1944 – compune în 1950 suita simfonică „Trei dansuri românești”, lucrare ce se va impune ca reper al școlii românești de compoziție.

Vă așteptăm la un concert de neratat, cu sala sold out! La mulți ani România, la mulți ani, românilor de acasă și de pretutindeni!

Muzicolog dr. Ozana Kalmuski Zarea