Echipa “In Vino Veritas”, câștigătoare

Mare degustare de vinuri la Iași, un concursul pe echipe care a ajuns la ediția a V-a. Este primul și singurul concurs de degustare in blind (orb) dedicat profesioniștilor din industria Horeca, somelieri, ospătari, absolvenților de studii de specialitate în industria vinului, care a avut loc pe 25 și 26 aprilie.

Echipa “In Vino Veritas”, o echipă mixtă care are în componență membri din Iași și Bacău, a câștigat pentru a doua oară consecutiv acest concurs.

„Am avut 12 vinuri: 1 spumant, 5 albe, 1 rose și 5 rosii. Concursul constă în identificarea soiului de struguri, anul producției, volumul alcoolic și regiunea de unde provine. Noi am identificat 6 soiuri și am câștigat cu un punctaj de 205 puncte. Îi așteptăm pe băcăuani să ni se alături la evenimentele Călător în lumea vinului”, ne-a spus Emilian Iojă, reprezentantul Bacăului în echipa In Vino Veritas.