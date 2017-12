Top Story I-au construit o casă în urma unei campanii pe rețelele de socializare de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Declanșarea Campaniei „Implică-te- Indiferența nu este o soluție”, de către bârsăneșteanul Florentin Iftime, prin care s-a trecut de la demolarea unei locuințe în care își ducea viața de fiecare zi o familie năpăstuită, la realizarea unei case moderne, a făcut ca zeci și zeci de oameni să rezoneze pentru a se împlini într-un lucru frumos imboldul campaniei. S-a reușit astfel ca după doar patru luni Georgiana și Costel dar și Cristian (nepot al lui Mihai Galofitian ), să se bucure de noua locuință și, în preajma sărbătorilor de iarnă ei au primit pe toți „făcătorii de bine” la sfințirea construcției ridicate din temelii. Odată cu sosirea în curtea noii case a preotului paroh Gabriel Grecu Drug (de la Parohia Gura Văii – Bârsănești) și a părintelui duhovnic Teodor Ambăruș, protosinghelului Mănăstirii Caraclău, camerele au devenit neîncăpătoare pentru cei care au contribuit – cu mult, cu puțin – la împlinirea acestui gând frumos al lui Florentin Iftime. Ceea ce l-a făcut să inițieze această campanie a fost tristețea pe care o purta în suflet de câte ori trecea prin fața unei case gata să se dărâme. “Aveam în suflet un sentiment de durere și de neputință… multe persoane se întrebau dacă mai locuește cineva acolo și într-adevăr aici stătea un tată cu copiii săi, după ce mama acestora a murit în urmă cu doi ani! Am hotărât să nu mai fiu indiferent și să caut sprijin la autorități, la prieteni, la cunoștințe, în speranța că voi reuși ca să ofer un cămin acestor oameni nevoiași!”, a declarat Florentin Iftime, cunoscut în tot „ținutul Bârsăneștiului”, el fiind pentru o scurtă vreme (în 2015 – 2016) și primar al acestei comune. Astfel Florentin a contactat autoritățile locale și reprezentanți ai mai multor societăți comerciale din zonă și cu „elanul” și bunăvoința a numeroși donatori, care au fost uimiți și de „forța mesajelor” adunate pe o pagină specială a unei rețele de socializare, s-a trecut la treabă într-un ritm intens. Primarul comunei Bârsănești, Gelu Botezatu a direcționat pe beneficiarii ajutorului social și la începutul lunii septembrie clădirea în ruină a fost demolată. Vasile Orheianu a fost primul voluntar al acestei campanii umanitare, el fiind prezent la efectuarea fiecărei lucrări pentru noul cămin al familiei. Au sosit paleții cu BCA, cu ciment și saci de var astfel că săparea temeliei și punerea fundației au făcut ca lucrurile să se miște și să prindă contur și în înălțime. Lucrările au continuat prin turnarea centurii de către o echipă de oameni inimoși conduși de Cristian Bocăneț iar donatorilor li s-au alăturat prietenii acestora, care au sprijinit efortul continuu de finalizare a noii clădiri. Deși iarna și frigul au fost mereu aproape (să nu uităm zilele reci ale începutului de octombrie dar și cele din luna noiembrie), bârsăneștenii nu s-au lăsat și au continuat lucrările atât în interior (s-au făcut sobe, s-a pus parchet, s-a executat tencuiala) cât și în exterior, unde s-au realizat izolația exterioară a pereților și tencuiala decorativă la o suprafață de 70 metri pătrați. Totodată, alți meseriași au ridicat un gard de tablă (de 60 metri liniari). În casa cuprinsă de șantier voluntarii au mai făcut un lucru de mare cinste: ei au ajutat pe fratele Georgianei și pe copilul acesteia cu rechizite școlare pentru a putea merge la școală. Oamenii cu un suflet mare și plin de o caldă generozitate din comuna Bârsănești au făcut ca în curtea familiei Galofitian să amplaseze și un stâlp pentru iluminat, s-a realizat o scară și o alee betonată din dreptul porții iar camerele s-au umplut de toate cele necesare acestei familii năpăstuite, ce au fost dăruite de gospodarii locului. „Cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi?”, se întreba – cu glasul de a mulțumi tuturor celor care s-au implicat – Mihai Galofitian, cu câteva clipe înainte de sfințirea noii locuințe. În atmosfera frumoasei adunări prilejuite de sfințire preotul paroh Gabriel Grecu Drug a adus câteva cuvinte calde de mângâiere, pentru a arăta toată dragostea și gratitudinea celor care au făcut posibil împlinirea acestui miracol și a menționat: „Se conturase ideea întrajutorării acestei familii și Florentin Iftime și alți oameni de bine au întins o mână de ajutor. Într-o vreme când indiferența rivalizează cu necredința, ei «au sudat atâtea forțe» și iată că azi ne aflăm într-o casă nouă! Această casă a fost zidită din dorința de a face bine, de a arăta că putem să renaștem, să ne recapacităm ! Ați fost activi să ajutați această familie, unde a fost o nevoie mai imperioasă. Georgiana și frățiorul său și-au pierdut mama – «icoana vie a vieții» și acum Dumnezeu, prin forța de ajutorare a oamenilor (care a contat cel mai mult), a lucrat atât de frumos și a conturat casa aceasta de jos până sus! Suntem bucuroși că de Crăciun, de sărbătorile de iarnă, primiți această veste bună, în adâncul sufletului tuturor celor care au ajutat la construcția casei fiind o credință puternică!" Cu imboldul că „totul pornește de la un gând: să devină realitate!" și părintele Teodor Ambăruș, protosinghelul Mănăstirii Caraclău, a adresat câteva cuvinte celor prezenți, pe care i-a felicitat, rugându-se ca „Dumnezeu să răsplătească faptele!" iar Florentin Iftime a mulțumit tuturor celor care i-au fost aproape pentru ca această familie să trăiască în condiții cât mai aproape de normalitate.

