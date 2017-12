Miercuri, 27 decembrie, de la ora 10.00, ca în fiecare an, centrul Bacăului va fi invadat de zeci de cete, formaţii, şi ansambluri folclorice de obiceiuri şi datini strămoşeşti, păstrate şi transmise din generaţii în generaţii, fiecare cu specificul, semnificaţia şi mesajul lui, la trecerea peste ani. Pe traseul stabilit, statuia Marelui Voievod Ştefan, Hotel Decebal, Prefectură (acolo unde este amplasată scena), vor evolua cetele de urşi de la Dofteana, Larga, Cucuieţi, Dărmăneşti, Caprele de la Scorţeni, Roşiori, Buhoci, Odobeşti, Frumoşii de la Pârjol şi Balcani, Cerbul de la Scobinţi – Iaşi, Ansamblul Pluguşorul de la Panciu, Văluretul (un obicei străvechi specific zonei Vasluiului) din Todireşti şi multe alte obiceiuri şi datini care fac ca sărbătorile de iarnă să fie şi rămână unice în Europa. Băcăuanii care vin la această mare sărbătoare a dansului, cântecului, urărilor, a costumelor şi măştilor de o mare frumuseţe şi diversitate, sunt rugaţi să respecte indicaţiile persoanelor care asigură ordinea pe timpul desfăşurării festivalului. 310 SHARES Share Tweet

