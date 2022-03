Armonii de primăvară

Joi, 24 martie, la Sala Ateneu are loc concertul simfonic susţinut de orchestra Filarmonicii Mihail Jora, sub bagheta lui Daniel Manasi, concert maestru la Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii Române, valoros muzician, iubit de publicul băcăuan. După ce a studiat cu Ervin Acel la Oradea, a urmat cursuri de master dirijoral cu Cristian Brâncuși și apoi, s-a perfecţionat în 2005, la Viena. Daniel Manasi dirijează precis și cu expresivitate şi este invitat la pupitrul orchestrelor filarmonice din țară și de peste hotare, în programe diversificate repertorial și de mare interes.

Unul dintre cei mai apreciaţi chitarişti români, Costin Soare, îmbină în mod fericit cariera concertistică cu cea pedagogică – profesor la C.N.A. „Dinu Lipatti”, cadru asociat dr. la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. Director artistic al Festivalului Internaţional „Serile de chitară”, Costin are peste 250 de concerte desfăşurate în ţară şi străinătate: Ungaria, Danemarca, China. El este un promotor neobosit al muzicii clasice şi contemporane. A înregistrat 3 CD – uri solo: „Nocturne şi dansuri”, „Oglinzi”, „Oraşe invizibile şi fiinţe imaginare” – Muzică contemporană românească pentru chitară (2021) şi unul cameral în 2017, „Twenty Shades of Music” cu flautistul Ion Bogdan Ştefănescu.

Costin Soare este absolvent al cursurilor de master ale Royal Scottish Academy of Music and Drama – Glasgow, UK, cu o bursă completă de studii oferită de Associated Board of Royal Schools of Music.

Costin Soare cântă astăzi, în primă audiţie la Filarmonica băcăuană, Concertul pentru chitară şi orchestră creat de Dumitru Capoianu.

Leonard Mihale studiază cu prof. Aida Gelati la Liceul de Artă Ion Vidu din Timişoara. Susţine recitaluri şi a câştigat premii importante, precum: Grand Prize Virtuoso Londra 2020, fiind selecţionat să cânte în Gala Elgar Room la Royal Albert Hall. Are concerte cu Filarmonica din Arad, Bacau, Banatul din Timişoara şi participă la cursuri de master cu Jose du Solaun, Giuseppe Devastato, Daniela Andonova, Amir Katz. El este interpretul Concertului nr.2 pentru pian şi orchestră în Fa Major, op.102 compus în 1957 de Dmitri Şostakovici.

Pentru încheierea simfonicului de la Sala Ateneu, Daniel Manasi a ales Simfonia nr.3 în la minor, op.56 din creația lui Felix Mendelssohn Bartholdy.

„Într-un amurg adânc am fost astăzi la palatul unde Regina Maria a trăit și a iubit…Capela de dedesubt este acum fără acoperiș. Iarba și iedera prosperă acolo și în altarul spart unde Regina Maria a fost încoronată Regină a Scoției. Totul este ruinat, stricat iar cerul liber este noul ei acoperiș. Cred că am găsit acolo începutul simfoniei mele scotiene”, nota Felix Mendelssohn în timpul primei vizite în Anglia din anul 1829. Prima audiţie a acestei simfonii a avut loc în 3 martie 1842 la Gewandhaus – Leipzig.

Ozana Kalmuski Zarea