Daniel Moldovan, corespondentul local al Pro TV, a dezvoltat o pasiune pentru telefoanele mobile ajungând să dețină, astăzi, peste 250 de aparate în stare de funcționare.

Rar mai vezi un român fără telefon mobil. Unii au două sau chiar trei. Dar 250 de terminale GSM în stare de funcționare nu are decât Daniel Moldovan, care a început să le adune în urmă cu cinci ani. Am aflat de toate acestea absolut întâmplător, acum câteva luni, când m-am trezit cu un apel de la el. Mă întreba dacă am avut cumva un Sony-Ericsson. Am avut, într-adevăr.

L-am ținut mulți ani cu gândul să-l repar pentru că avea o camera foarte bună, însă, la un moment-dat am renunțat. Îl găsise Daniel în târgul de vechituri și-l cumpărase, așa stricat, cu 10 lei. Apoi l-a reparat și și-a găsit numărul în memoria telefonului.

“Am început să le adun acum vreo cinci ani, când am găsit la târg unul din modelele pe care le-am avut. Apoi am găsit altul și am zis că o să cumpăr doar modelele pe care le-am folosit eu”, povestește Daniel. “Am început să găsesc modele care arătău bine și pentru care nimeni nu mai manifestă interes și așa am ajuns acum să am 250 de telefoane vechi funcționale”.

A găsit telefonul lui Daniel Robu

Colecționarul spune că multe din telefoane au fost vedete ale acelor vremuri. “Pentru mine răsplata acestei munci vine atunci când un prieten îl vede în colecție și arde de nerăbdare să-l pornească și să-mi povestească ce i-a plăcut la modelul respectiv și mai ales cât de mulți bani a dat pe el sau ce sacrificii a făcut ca să și-l permită”. Printre vedetele colecției se numără Samsung SGH 600, Samsung A800, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia Comunicator, Motorola Startac. Telefoanele acestea costau la acea vreme cât o garsonieră ieftină.

“Am avut parte și de surprize…la un moment dat am găsit telefonul lui Daniel Robu iar acum câteva luni pe al tău. Pentru mine e mai mult o valoare de suflet deși am fost tentat la un moment dat să dau curs unor oferte”, mai povestește Daniel.

Într-o zi s-a gândit să facă o aroganță și să pună toate telefoanele să sune în același timp. Le-a încărcat bateriile, le-a făcut setările și a reușit să termine treaba în… două zile.