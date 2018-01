Pentru Societatea Română de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga” (SRMDVN), cu sediul în Bacău, anul ce tocmai s-a încheiat a fost cel în care s-au aniversat două evenimente importate pentru activitatea filatelică băcăuană și chiar pentru mișcarea filatelică din România. S-au împlinit 60 de ani de la vernisarea primei expoziții de maximafilie din România, la inițiativa eminentului maximafilist dr. Valeriu Neaga. În 1957, a luat ființă și „prima grupă de maximafilie” din România, a patra din lume după Franța (1944), Belgia (1949) și SUA (1950). Timp de 15 ani (1950 – 1965), cât dr. Valeriu Neaga a activat ca medic în Bacău, maximafilia a făcut pași importanți pe plan național. Cel de-al doilea eveniment aniversat a fost înființarea la Bacău, în decembrie 2007, a Societății Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga”, ca urmare a unei hotărârii a majorității maximafiliștilor de prestigiu din România, întruniți la Sibiu cu ocazia expoziției filatelice Sibiu-Luxemburg, când cele două orașe au fost Capitale europene ale culturii. Pentru aniversarea acestor două evenimente memorabile a fost realizată o medalie care prezintă, pe avers, efigia dr. Valeriu Neaga, iar pe revers sigla SRMDVN (machetată de inginerul băcăuan Mihai Ceucă). În semn de prețuire și recunoaștere a meritelor în susținerea activității dedicate afirmării și dezvoltării maximafiliei românești și europene, Consiliul director al SRMDVN a conferit această medalie, însoțită de un certificat personalizat, unor maximafiliști din România și din Cipru, Franța, Italia, Luxembourg, Republica Moldova și Olanda. Inițiativa a fost pe larg apreciată atât în țară, cât și în străinătate. Cu aceste prilejuri, pe adresa președintelui SRMDVN, general de brigadă (r) Vasile Doroș, au venit mai multe mesaje ale unor mari personalități ale maximafiliei mondiale. „Am primit Medalia jubiliară – scria, din Luxembourg, Jos Wolff, președinte de onoare al Federației Internaționale de Filatelie (FIP) și membru de onoare al SRMDVN. Vă mulțumesc din toată inima, pentru că este o mare onoare pentru mine, și această medalie va avea un loc de onoare în biblioteca mea. Vă rog să acceptați, domnule Doroș, expresia sentimentelor mele distinse”. Rosario D’Agata, președinte al Asociației Italiene de Maximafilie, membru activ al SRMDVN, scria: „ Am primit medalia pe care mi-ați trimis-o. Sunt foarte fericit și mulțumesc Maximafiliei române din care sunt onorat să fac parte. Mulțumesc! M-ați copleșit”. Iar Anny Boyard, ex-președintă a asociației „Les Maximaphiles Français”, membră de onoare a SRMDVN, preciza: „Vă trimit fotografia făcută cu ocazia înmânării medaliilor în cadrul Adunării generale a asociației noastre (n.n. Paris, 2 decembrie 2017). Vă mulțumim cu toții în mod deosebit. Suntem fericiți!”. În aceeași termeni a scris și Pascal Bandry, din Franța, membru în biroul Comisiei de maximafilie a FIP: „M-am întors de la Paris, unde mi-a fost înmânată Medalia jubiliară. Sunt foarte emoționat și recunoscător și țin să vă mulțumesc cu toată sinceritatea. Primiți sentimentele de prietenie ale Franței față de membrii asociației voastre”. Activitatea SRMDVN s-a remarcat și prin organizarea unor expoziții de nivel european, unele ca premiere mondiale prin alegerea locațiilor (Arena Mall și Catedrala „Sf. Petru și Paul” din Bacău și Sediul Primăriei Sibiu), precum și prin înalte distincții obținute de membrii acesteia la expoziții mondiale și campionate europene de maximafilie. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.