În ultimii ani s-a impus un adevărat trend în ceea ce privește consumul alimentelor sănătoase, în contextul în care suntem asaltați de produse fabricate pe bandă rulantă, cu o compoziție îndoielnică dar foarte frumos ambalate. Sunt totuși oameni care nu au mâncat în viața lor produse bio și au ajuns să considere că alimentele procesate sau cele de tip fast-food sunt cele mai bune și chiar nu pot trăi fără ele. În ultimii ani, au început să apară producători și comercianți axați pe tot ce înseamnă bio, produse naturale și sănătoase. În acest context, astăzi vorbim despre un business din Bacău, Go Fresh Green, care oferă cea mai bună și sănătoasă alternativă la produsele alimentare industriale.

Florin Ștefănescu

Unic pe piața băcăuană

Go Fresh Green, un nume apreciat de cei care țin la sănătatea lor, este situat în Arena Mall, la etajul doi, în zona de Food Court. Așa cum se deduce și din nume, aici totul este…verde, în sensul că este proaspăt și natural. Aici puteți comanda o salată ce conține numai produse naturale, după rețetele oferite de Go Fresh Green sau puteți mixa produsele după preferințele personale. Pentru a lămuri proveniența produselor de la Go Fresh Green am stat de vorbă cu Andreea Botez, managerul acestui brand: „Trebuie să precizăm din start că 80 la sută din produsele de la Go Fresh Green provin din sera noastră pe care o avem la Șerbănești. Toate sunt naturale și deținem autorizație de producător.” Gândul că toate acele ingredinte folosite pentru salatele Go Fresh Green provin din pământ băcăuan deja îți face cu ochiul, condiții în care vrem să obținem mai multe informații despre acest loc. Astfel, aflăm că Go Fresh Green a fost deschis în anul 2014 din încercarea Andreei Botez de a găsi ceva sănătos în zona de food băcăuană. „Eram într-o perioadă în care eram foarte interesată de latura sportivă și sănătoasă. Ce să mănânc și ce mișcare să fac. Am fost și eu în străinătate și am văzut cum acolo toată lumea stătea la cozi la salate în încercarea de a mânca mai sănătos. La noi nu era nimeni”, povestește managera Go Fresh Green care a realizat că astfel va putea mânca sănătos dar să și construiască o afacere fără concurență.

Direct din seră

S-ar putea să pară puțin deplasat, pentru că salate poți găsi la orice restaurant. De ce sunt altfel salatele Go Fresh Green? „Noi am transformat salata clasică de la noi, care este practic o garnitură la alte feluri de mâncare, în fel principal. Adică salata de la noi poate conține și brânzeturi, și carne, ouă, pește…”, explică Andreea Botez precizând că au și o gamă de supe creme de legume care pot completa cu succes meniurile zilnice. Acestea sunt pregătite în fiecare zi, fără alte adaosuri sau conservanți și de cele mai multe ori sunt adaptate sezonului. Astfel, în perioada când roșiile sunt la putere, evident, supa de roșii va fi atracția principală. Nu lipsesc de la Go Fresh Green supele de dovlecel sau de ciuperci, iar lista poate continua. „Aducem clienților noștri tot ceea ce ne oferă natura. Chiar și în mijlocul iernii puteți servi la noi o supă de roșii pentru că o parte din producția noastră o congelăm”, mai spune Andreea, explicând că pe lângă roșii congelate, din producția proprie se mai păstrează pentru iarnă și ardei gras, dovlecel și alte legume.

De sera din Șerbănești se ocupă părinții Andreei Botez, cu ajutorul unui apropiat al familiei. Dar în mod special tatăl Andreei a făcut o pasiune din lucrul la seră. Pe lângă seră, familia Andreei a crescut și păsări, respectiv curcani și găini, ale căror ouă au ajuns la Go Fresh Green. Pentru că autorizațiile necesare comercializării de carne din sursă proprie se obțin foarte greu, Go Fresh Green folosește această materie primă de la alți producători, cu acte în regulă și cu certificat de „produs eco”. „Practic, este vorba de o afacere de familie. Totul a plecat de la nevoia mea de a slăbi, de a arăta mai bine și a fi mai sănătoasă, și am transformat totul într-o afacere în care i-am angrenat, ușor, pe toți”, a povestit Andreea Botez care a precizat că și mama ei are contribuția sa, mai ales la rețetele de supe.

Un stil de viață

Am încercat să dăm o denumire acestui fel de restaurant iar Andreea Botez a subliniat că Go Fresh Green este un fel de „Salad Bar” sau un fel de fast-food reinventat. Interesantă a fost și reacția publicului la deschiderea Go Fresh Green, în mod special doamnele și domnișoarele arătându-se foarte încântate de această idee. Dar nici domnii nu au dat înapoi, mai ales cei care duc un mod sănătos de viață, care practică sport și cărora le pasă cum arată. „La început toți mă contactau și mă recomandau. Impactul a fost foarte bun. Clienții noștri sunt cei care, întradevăr, sunt preocupați de sănătate. Iar cei care au venit la început sunt și astăzi clienții noștri”, afirmă managera de la Go Fresh Green. Odată cu trecerea timpului numărul clienților a crescut iar business-ul s-a dezvoltat. „Din păcate aici nu ne putem extinde. Am primit propuneri să mă francizez și să merg și la Focșani și la Constanța, dar este foarte greu pentru că nu găsești oameni care să se dedice cu adevărat”, mai spune Andreea Botez, care a adăugat că și respectarea rețetelor ar fi o problemă pentru că nu totul merge oricum, iar controlarea unei afaceri de la distanță ar fi destul de dificilă în acest domeniu. A fost atins și subiectul, sensibil de altfel, al personalului calificat și dedicat. „La noi niciodată nu a fost problemă de salarii. Am căutat și am făcut tot posibilul ca oamenii noștri să primească salariul peste media din domeniu. Să fie omul mulțumit, pentru că un om mulțumit vine cu drag la muncă, exact ca într-o familie”, a precizat Andreea Botez.

Salata preferată, livrată acasă sau la birou

În tot peisajul Court Food de la Arena Mall, cu tot respectul pentru celelalte restaurante, Go Fresh Green se dorește a fi alternativă și totodată ceva altfel. Din această toamnă, Go Fresh Green a reluat și serviciul de delivery, unul destul de solicitat. Astfel, doritorii vor putea beneficia de produsele Go Fresh Green în intervalul orar 10.00-15.00, de luni până vineri, iar comenzile se dau la numărul de telefon 0729 440 440. ”Chiar dacă ne adresăm celor de la birou, serviciul nostru de delivery servește și la domiciliu. Avem o clientă care comandă de la Săucești și nu o putem refuza. Deci nu se pune problema unde este clientul și ce comandă”, a povestit Andreea Botez care a spus că unul din ”secretele” de la Go Fresh Green constă în dressingurile naturale de la salate. Sunt clienți care încearcă să facă salatele ca la Andreea și nu ies la fel. De aceea le comandă de la Go Fresh Green, fie pentru birou, fie pentru acasă. Pentru că produsele de la Salad-Barul din Arena Mall sunt o alternativă sănătoasă la junk-food, și din dorința de a oferi clienților o masă complexă, cei de la Go Fresh Green au alcătuit chiar și meniuri, compuse dintr-o supă, un fel principal compus de regulă dintr-o salată sau rulouri speciale, la care se adaugă un suc natural.

Mergând mai departe, pentru a ne convinge că rețetele Go Fresh Green sunt ”curate”, Andreea Botez ne-a dat asigurări că: ”95 la sută din produsele noastre nu sunt preparate termic, ceea ce spune tot. Prepararea termică a hranei aduce un număr mare de calorii, problemă cu care se confruntă toată lumea. Singurele preparate termic la noi sunt supa și pieptul de pui care este la grătar.”

Meniul de la Go Fresh Green conține 10 feluri de salate, dar clientul poate alege singur salata pe care o consumă. Astfel, oricine dorește poate combina din toate ingredientele existente, după gustul său, ceea ce poate duce la un număr extraordinar de mare de combinații. Personalul de aici, care a prins experiență consistentă, poate recomanda anumite tipuri de combinații, după gusturile și imaginația clientului.

”Limite nu există-povestește Andreea – dar recomandările noastre sunt lăudate de toată lumea. Eu îmi fac o salată care nu există în meniu, chiar dacă rețetele sunt făcute de mine. De mine, culese din mai multe părți. Cum am făcut? Ne-am strâns acasă eu și șase prietene ale mele și am făcut salatele pe rând. Cum să le testez altfel? Două zile am făcut tot felul de combinații.”

O promisiune: Doar produse naturale

Cu toate că ar fi fost foarte profitabilă vânzarea de sucuri gen cola sau alte carbogazoase, deviza de la Go Fresh Green a fost clară: să nu vândă niciodată produse care conțin conservanți. Având în vedere toate aceste aspecte, dar și faptul că pe la Go Fresh Green au trecut de-a lungul timpului diverse persoane, între ei chiar și medici nutriționiști, Andreea Botez afirmă că a primit mai multe oferte de colaborare: ”Am avut propuneri de colaborare la diverse seminarii unde să mergem cu rețetele noastre. Au studiat ceea ce avem noi și au apreciat ceea ce facem.” Astfel, produsele Go Fresh Green au ajuns la Iași și Cluj, chiar dacă la Cluj există concurență serioasă în domeniu.

Am lăsat pentru final probabil cel mai important lucru pentru toată lumea, și ne referim aici la preț. Andreea Botez recunoaște că nu sunt cele mai mici prețuri, dar nici că sunt mari: ”Nu se poate spune la calitatea pe care o oferim că sunt prețuri mari. Totul e justificat. În altă ordine de idei, noi n-am mai umblat la prețuri de trei ani, chiar dacă ar trebui adaptate din punct de vedere economic. Dacă îmi crește chiria, cresc prețurile la combustibil sau electricitate, automat acestea se regăsesc în prețurile noastre. Dar să nu facem lecții de economie…” Cu alte cuvinte, au fost situații când s-ar fi impus creșteri, dar totul a fost reglat din adaosuri comerciale, în încercarea de a oferi prețuri prietenoase cu toată lumea.

Cât privește planurile de viitor, sigur, Andreea Botez vizează o extindere. Într-o primă fază ar fi vorba de un spațiu într-o zonă cu trafic, iar cel mai grozav ar fi fost într-o zonă pietonală, pe care, din păcate Bacăul nu o are.

Dar până la următoarele schimbări, cred că mai potrivit ar fi să ne delectăm cu salatele de la Go Fresh Green. În acest sens, vă recomandăm o rețetă simplă: Salata Tasty – ingrediente: salată verde, spanac, piept de pui, brânza feta, morcov și sfeclă roșie.

Go Fresh Green este situat în zona de food de la etajul II din Arena Mall și este deschis zilnic de la ora 10.00 la ora 22.00.