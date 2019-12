Alaiul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, la a 55-a ediţie – FOTO & VIDEO

De peste 50 de ani, în Bacău are loc unul dintre cele mai mari şi frumoase festivaluri de datini şi obiceiuri de iarnă. Practic, la început, în Staţiunea Slănic Moldova, la Comăneşti, iar în ultimii 30 de ani, pe străzile Bacăului, vin, din toate colţurile judeţului, cele mai vechi şi frumoase cete, formaţii, grupuri, alaiuri, de urşi, capre, căiuţi, mascaţi, irozi, toboşari, pluguşoare, sorcove, pentru a arăta că au păstrat de la înaintaşi şi duc mai departe tradiţiile şi obiceiurile care marchează Crăciunul şi Anul Nou, bucuria vieţii şi speranţele pentru un an mai bun.

Şi, dintotdeauna, urările, jocurile, în cea mai mare parte sunt legate de tradiţiile pământului, de lupta cu superstiţiile şi de ironizarea unor metehne vechi ale unor oameni, lenea, patimile lumeşti, păţaniile de peste an, îmbrăcând diferite forme de manifestare. Sunt de remarcat bogăţia costumelor, a obiectelor folosite, a repertoriului vocal şi coregrafic, peste care domină veselia şi voia bună: a fost un an bun, va fi unul şi mai bun.

Şi anul acesta, Consiliul Judeţean şi Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” au invitat în festival, pe lângă alaiurile de datini şi obicieuri din judeţul Bacău şi formaţii din judeţele Botoşani, Iaşi, Neamţ, Vaslui şi Vrancea, fiecare cu frumuseţea şi specificul lui, unele inedite şi spectaculoase prin mesaj, costumaţie şi manifestare. Începând cu ora 10.00, centrul oraşului a fost pur şi simplu invadat de numeroase obiceiuri, iar pe scena special amenajată în Piaţa Tricolorului, au evoluat în faţa miilor de băcăuani, Pluguşorul tras de patru boi din Bârsăneşti, care a avut onoarea să deschidă anul acesta festivalul, împreună cu ceata de urşi, mascaţi şi capre.

Într-un iureş de dansuri, strigături şi costume multicolore au urmat, în aplauzele celor prezenţi, căiuţii şi mascaţii din Câmpeni – Pârjol, Pluguşorul din Scorţeni, Caprele din Livezi şi Roşiori, Alaiul din Sarata, comuna Solonţ, prezent din nou la festival, care, conform tradiţiei, se opresc la casele gospodarilor cu un program complet, dansurile frumoşilor, caprei, căiuţilor, ursului şi tradiţionalul pluguşor. A venit rândul celor din Dofteana cu cele mai mari cete de urşi, din toate satele comunei, cu irozi şi doboşari, ale căror ritmuri impresionează nu numai pe români ci întreaga lume. N-au lipsit de la sărbătoare cetele din Gârleni, Vultureni, Bereşti Tazlău, Odobeşti, dar şi din Scobinţi – Iaşi, Păuneşti – Vrancea, Todireşti – Vaslui.

A fost, în 2019, unul dintre cele mai bogate, diverse şi frumoase festivaluri, după cu ma remarcat şi artizanul şi sufletul acestei manifestări artistice, în care tradiţiile au fost la loc de frunte şi cinste.

„Ne pregătim de câteva luni pentru acest festival. Am dorit şi cred că, în cea mai mare parte am reuşit, să aducem în faţa băcăuanilor tot ce avem mai frumos şi semnificativ prin mesaj şi manifestare în judeţul Bacău. Au fost invitate peste 30 de formaţii şi alaiuri. Am insistat pe autenticitate, pe eliminând orice fel de imixtiune a aşa-zisului modernism. Nu are ce căuta într-un obicei tradiţional. Am avut în vedere diversitatea şi puritatea costumelor, dar şi forma vocală de exprimare. Sper că am reuşit să arătăm că avem cele mai frumoase obicieuri din această parte de ţară, ne mândrim cu ele şi, un lucru important, am apreciat că, cu toate greutăţile de toate felurile, sunt încă oameni inimoşi, cu dragoste şi respect pentru tradiţiile noastre, fără ei nu s-ar reuşi această magnifică formă de exprimare a culturii tradiţionale.”

Petre Vlase, director al Ansamblului “Busuiocul”