Agricultura inteligentă vine de hac secetei la Romchim Protect Bacău

Producătorul băcăuan de fertilizanți de înaltă calitate marca Agrisol și a altor circa 250 de produse, compania Romchim Protect, a lansat propria sa Platformă de Cercetare Științifică GENETICĂ-NUTRIȚIE, situată în apropierea fabricii Romchim Protect pe care a construit-o și pe care o administrează în comuna Filipești. Evenimentul a avut loc la cea de a XI-a ediție a Simpozionului internațional „Soluții științifice inovatoare în agricultură”. Cu acest prilej a fost prezentată și o inovație revoluționară în nutriția plantelor: tehnologia care folosește îngrășământul complex INSPIRE 36.18+NT®, produs sub formă de granule sferice care se remarcă prin eliberarea succesivă a nutrienților, care asigură o nutriție optimă și continuă pentru plante, proces considerat unic la nivel mondial.

Am auzit și am văzut toate acestea la Simpozionul organizat în Bacău, dar și în surprinzătorul perimetru al culturilor de porumb de pe platforma de cercetare științifică, în audiții și demonstrații organizate ca la carte. „Maestrul de ceremonii” al acestui eveniment a fost, ca în fiecare an, cercetătorul Ion Neculcea, fondatorul Romchim Protect și al brandului AGRISOL. S-a întâmplat în prezența a numeroși fermieri, oameni de afaceri din domenii agricole sau adiacente agriculturii, a unor cercetători de pe alte platforme științifice din România, dar și a numeroși jurnaliști de la diferite și importante publicații și canale de media – de radio, de televiziune sau de pe net.

În prima zi a manifestării, temele abordate la simpozionul științific au fost „Compararea loturilor demonstrative la baza de cercetare Romchim Protect din comuna Filipești”, „AGRISOL – tehnologii inovatoare pentru culturi profitabile”, „HAIFA-POLYFEED 30-10-10 și produse Haifastim Force și CRF”, „SOUFLET – nutriția de precizie – fertilizarea specifică fiecărei etape de dezvoltare la cultura porumbului”, „IDEEAFERTIL – îngrășământul pentru culturile ecologice”, „Însămânțarea directă, 100% No till, cu semănătorile VSD” și „Drona agricolă – tehnologie pentru stropirea/fertilizarea în orice condiții”. Iar a doua zi, la Filipești, am văzut superbe loturi demonstrative de porumb tratate cu produsele despre care s-a vorbit inițial și o demonstrație cu prima dronă de fabricație românească destinată agriculturii, care poate transporta 50 de litri de produs. S-a demonstrat cum se poate lucra în condiții vitrege în agricultură, cum sunt cele de secetă severă – fenomen care a apărut astfel și în acest an în țara noastră. Ion Neculcea ne-a arătat loturile tratate cu Azosulf-GeMix Tehnology, cu îngrășăminte solide sau lichide marca Soufflet AgroRomania, cu Haifa Force de la HaifaStim din Israel, cu Ideea Fertil – marca Agrisol. De asemenea, s-au făcut verificări în condiții de câmp ale însămânțării directe (100% No till) cu semănători VSD.

„Pe platforma GENETICĂ-NUTRIȚIE – a spus Ion Neculcea -, întinsă pe 14 hectare, va servi drept loc de analiză și de testare a eficacității fertilizatorilor produși de Romchim Protect și de partenerii săi. Am vrută să arătăm că se schimbă conceptul de agricultură ecologică. Putem face agricultură cu îngrășăminte ecologice. Cu noi a fost și domnul Dan Grădinaru, un om curajos, care a avut încredere să facă o fabrică de astfel de îngrășăminte în România, la Piatra Neamț, cu fonduri europene. Este extrem de important să asigurăm rezistența plantelor la secetă, iar costurile propuse de tehnologiile noastre nu sunt mari, dimpotrivă. Iar la noi în țară vom avea temperaturi din ce în ce mai ridicate”.

Romchim Protect, companie cu capital integral privat, înființată în anul 1998, produce o gama largă de îngrășăminte complexe, îngrășăminte foliare, dar și degivranți, agenți de deszăpezire, soluții ignifuge, biostimulatori agricoli, rășini epoxidice, vopsea pentru marcaj rutier, pardoseli epoxidice, pardoseli decorative, membrane lichide de hidroizolație, lacuri etc. pentru aviație, construcții și dezinfectarea suprafețelor.

Fabrica de fertilizanți lichizi și hidrosolubili de la Filipești are instalații smart (specifice, accesibile, moderne), automatizate complet. Rețetele fertilizanților Agrisol România sunt brevete proprii ale echipei de la Filipești.

Produsele Romchim Protect sunt recunoscute pe plan intern și internațional și au obținut medalii de argint (în 1997) și aur (în 2000) la „Salonul de Inovații, Cercetare și Noi Tehnologii” EUREKA – Brussels, medalia de aur la al 15-lea Salon Internațional de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic „Inventica 2011” de la Iași.

Numai în anul 2016, a obținut două medalii de aur la saloanele de inventică, precum și numeroase premii pentru inovare și cercetare românească.

Ion Neculcea: „Și în cadrul acestui simpozion, ca la fiecare ediție a lui, am prezentat un produs nou, inovativ. Seceta severă pune fermierii în situația de a găsi soluții și metode de a iriga culturile, investind bani în aducțiuni de apă, în foraje de mare adâncime și lacuri de acumulare a apei. Dar ce vom face când ne vom confrunta cu criza apei? Sunt soluții? Răspunsul e unul singur: să ne adaptăm la situația de fapt. Gestionarea consumului de apă ar trebuie să devină o disciplină. Avem, însă, și alternative, prin implementarea de noi tehnologii în domeniu – prin intervenția asupra solului, pentru evitarea evaporării apei din el, prin utilizarea de hibrizi și de soiuri de plante rezistente la secetă, dar prin administrarea de îngrășăminte chimice speciale, fertilizante cu dublu rol, de a asigura nutrienții necesari și de a reține apa în sol. La simpozionul din 2018 am lansat produsul «Ploaie solidă». Dar am scos un nou produs, Tehnologia Azosulf GeMix Tehnology, iar în acest an am lansat în premieră mondială Îngrășământul cu eliberare succesivă a elementelor, sub formă de granule sferice, pe care microelementele sun așezate în straturi. Descompunerea lor se face de la exterior la interior, succesiv. El este INSPIRE 36.18+NT”.