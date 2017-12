Un bărbat de 41 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Roman – Bacău, a fost implicat într-un accident rutier la Bogdan Vodă, pe E-85. Acesta nu ar fi păstrat distanţa regulamentară în mers faţă de maşina din faţa sa, la volanul căruia se afla un tânăr de 28 de ani, din Iaşi, şi a acroşat-o. În urma impactului s-au înregistrat doar pagube materiale. PUBLICITATE Conducătorul auto de 41 de ani a fost testat cu etilotestul de către poliţiştii sosiţi la faţa locului, rezultatul fiind 0,67 mg/l în aerul expirat, şi s-a întocmit dosar penal. 0 SHARES Share Tweet

