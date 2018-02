Multimedia Accident cu patru victime la Podiș de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Evenimentul rutier s-a produs în această după-amiază, pe DN 2G, în localitatea Podiş, din comuna Mărgineni. Aici, un bărbat de 78 de ani, din comuna Solonţ, în timp ce conducea un autoturism către Moinești, într-o curbă la dreapta a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, spun poliţiştii, a pătruns pe sensul opus şi a intrat în coliziune frontală cu o maşină, condusă regulamentar de un tânăr de 22 de ani, din Comăneşti. În urma impactului, patru persoane au fost rănite şi au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Este vorba despre cei doi conducători, dar şi despre un bărbat de 75 de ani, din Solonţ, pasager în maşina ajunsă pe contrasens, şi o tânără de 18 ani, pasageră în celălalt autoturism. Tânărul de 22 de ani a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Celălalt şofer nu a putut fi testat, din cauza rănilor suferite. La locul accidentului au intervenit şi pompierii de la Detaşamentul Bacău, care au descarcerat două victime, dar şi echipaje de la Serviciul de Ambulanţă. 1 of 5 113 SHARES Share Tweet

